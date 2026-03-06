藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

總統府發言人郭雅慧昨晚表示，政院版八年一點二五兆元是經過國軍專業評估，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影。行政院長卓榮泰昨表示，很少看到有任何預算編列是用「多少錢加Ｎ」的方式，這完全是不確定性的，軍購條例「不容許打折」。

國防部：不利戰力快速籌建

國防部昨深夜回應表示，國民黨版草案所列的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」等三案，預算已編列於公務預算，不屬於國防部「不對稱戰力採購特別條例草案」的範圍；且若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力快速籌建。

國民黨團昨公布軍購特別條例草案內容，草案名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，預算規模由三五○○億元改為三八○○億元，對美採購軍事項目為M109A7自走砲系統、海馬士遠程精準打擊系統、台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、反裝甲型無人機飛彈系統、拖式飛彈、海軍「標槍反甲飛彈」、魚叉飛彈可修件檢修等八項。

國民黨版草案還明定，除M109A7自走砲系統等八項軍事項目外，如仍有其他美軍事採購必要，國防部得再行提出「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」，但以符合國軍台海作戰需求、美國對台軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。另外，本條例及其特別預算施行期間為自公布日施行至二○二八年十二月卅一日止。

討論有雜音 有人認金額太少

由於藍營內部日前對軍購條例金額陷入分歧，國民黨團昨開黨團大會凝聚共識，有國民黨立委透露，黨團大會上討論過程不乏雜音，除有藍委認為匡列金額太少外，法案撰寫方式也有問題，而會議自始自終沒有一人出面說明草案內容，開放大家輪流發言，僅為意見表述，最後並無被採納或投票就拍板。

黨團大會後，國民黨團書記長林沛祥舉行記者會強調，美國去年十二月十八日正式通知台灣八項軍售案，金額約三八○○億元，此為政府對政府的正式採購模式，國民黨團將支持，未來會要求國防部每會期向立法院報告，若執行進度嚴重落後，則須送監察機關調查。一旦美方提出新的軍售發價書，主管機關應立即研議第二階段特別條例草案並送交立法院審議，立法院也應召開朝野協商，盡速完成三讀程序。

鄭麗文：溝通順暢 堅守底線

對於國民黨團拍板黨版國防特別條例草案，國民黨主席鄭麗文昨表示，針對對美軍購等重大國防事務，她與立委徐巧芯至少溝通過兩次，黨內溝通順暢，國民黨與立院黨團有一致原則與方向。

陳清龍昨表示，民眾黨支持國防自主，但也會站在納稅人的立場嚴格把關，條例通過後，行政院也應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。莊瑞雄表示，樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但國民黨要求先有發價書再談後續預算，這與國際軍購的實務流程有所違背，也可能延誤軍購時程。