聽新聞
0:00 / 0:00

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

聯合報／ 記者屈彥辰李成蔭林銘翰蔡晉宇鄭媁張文馨李人岳王燕華林麗玉胡蓬生／連線報導
國民黨立法院黨團昨天舉行黨團大會，會後記者會由藍委王鴻薇（左起）、林沛祥、馬文君出席，表示國民黨支持對美軍購。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團昨天舉行黨團大會，會後記者會由藍委王鴻薇（左起）、林沛祥、馬文君出席，表示國民黨支持對美軍購。記者曾原信／攝影

立法院今天預計將政院版、國民黨軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

總統府發言人郭雅慧昨晚表示，政院版八年一點二五兆元是經過國軍專業評估，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影。行政院長卓榮泰昨表示，很少看到有任何預算編列是用「多少錢加Ｎ」的方式，這完全是不確定性的，軍購條例「不容許打折」。

國防部：不利戰力快速籌建

國防部昨深夜回應表示，國民黨版草案所列的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」等三案，預算已編列於公務預算，不屬於國防部「不對稱戰力採購特別條例草案」的範圍；且若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力快速籌建。

國民黨團昨公布軍購特別條例草案內容，草案名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，預算規模由三五○○億元改為三八○○億元，對美採購軍事項目為M109A7自走砲系統、海馬士遠程精準打擊系統、台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、反裝甲型無人機飛彈系統、拖式飛彈、海軍「標槍反甲飛彈」、魚叉飛彈可修件檢修等八項。

國民黨版草案還明定，除M109A7自走砲系統等八項軍事項目外，如仍有其他美軍事採購必要，國防部得再行提出「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」，但以符合國軍台海作戰需求、美國對台軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。另外，本條例及其特別預算施行期間為自公布日施行至二○二八年十二月卅一日止。

討論有雜音 有人認金額太少

由於藍營內部日前對軍購條例金額陷入分歧，國民黨團昨開黨團大會凝聚共識，有國民黨立委透露，黨團大會上討論過程不乏雜音，除有藍委認為匡列金額太少外，法案撰寫方式也有問題，而會議自始自終沒有一人出面說明草案內容，開放大家輪流發言，僅為意見表述，最後並無被採納或投票就拍板。

黨團大會後，國民黨團書記長林沛祥舉行記者會強調，美國去年十二月十八日正式通知台灣八項軍售案，金額約三八○○億元，此為政府對政府的正式採購模式，國民黨團將支持，未來會要求國防部每會期向立法院報告，若執行進度嚴重落後，則須送監察機關調查。一旦美方提出新的軍售發價書，主管機關應立即研議第二階段特別條例草案並送交立法院審議，立法院也應召開朝野協商，盡速完成三讀程序。

鄭麗文：溝通順暢 堅守底線

對於國民黨團拍板黨版國防特別條例草案，國民黨主席鄭麗文昨表示，針對對美軍購等重大國防事務，她與立委徐巧芯至少溝通過兩次，黨內溝通順暢，國民黨與立院黨團有一致原則與方向。

陳清龍昨表示，民眾黨支持國防自主，但也會站在納稅人的立場嚴格把關，條例通過後，行政院也應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。莊瑞雄表示，樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但國民黨要求先有發價書再談後續預算，這與國際軍購的實務流程有所違背，也可能延誤軍購時程。

民眾黨 陳清龍 軍購 國民黨 國防部 卓榮泰 國軍 林沛祥 鄭麗文 徐巧芯

延伸閱讀

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

藍委：黨團大會沒人說明黨版軍購條例 各抒己見後就拍板

相關新聞

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。