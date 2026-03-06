聽新聞
國防部：階段性編列軍購特別預算 恐延誤發價書簽署

中央社／ 記者游凱翔台北5日電

國防部今天表示，國民黨版國防特別條例草案明列預算金額，恐導致無法隨美方議約實況調整，且若採「階段性編列」，冗長審議程序將延誤簽署發價書與獲取產線優序，不利戰力快速籌建，而政院版已獲美方支持且具體可行。

針對立法院國民黨團擬提出「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，國防部晚間發布新聞稿表示，該項草案所列、美方知會國會的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、「陸軍AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等3案，是屬於向美方遞交發價書需求信函的一般軍購案，預算已編列於公務預算，非屬國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

國防部指出，依對美軍購程序，台美雙方簽署發價書（LOA）後，美國防部始可啟動與主、次合約商的議約作業，確認最終價款、品項、期程與交運時間；國民黨版草案所列籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美國防部議約實況調整預算，提高執行風險。

國防部表示，編列特別預算的目的，是綜合考量中共武力犯台威脅嚴峻等因素，依資源集中、一次籌購的原則，以快速建立所需高戰備能力。若採「階段性編列特別條例」，恐因相關作業程序及預算審議期程冗長，造成無法即時簽署美方發價書、獲得產線優序等後果，不利戰力快速籌建。

國防部提到，所提特別條例已綜合考量國內產製能量、實戰部署驗證、科技迭代更新頻率、國防產業發展等因素，透過「軍購」、「委製」及「商購」3種管道，獲得所需裝備。

國防部說，例如無人載具將循委製或商購途徑，採2年1約方式分批導入最新系統。另中科院強弓中程反戰術彈道飛彈，為台灣可有效攔截共軍戰術彈道飛彈的自製武器，將委由中科院製造。

國防部指出，若將委製及商購案排除於特別預算之外，可能因公務預算排擠效應、無法及時籌獲，影響擊殺鏈的完整建構；且排除國防自主、建立非紅供應鏈等攸關作戰韌性的方案，亦將造成戰力缺口。

國防部說明，行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」為期8年、「上限」新台幣1兆2500億元，規劃籌購7類裝備。

國防部強調，全案經2年以上內部評估與研究，並就敵情威脅完成作戰需求，且獲得美國政府及國會支持與肯定、具體可行。國防部將於法案確定付委審查後，分別向立法院各黨團及外交國防、財政委員會溝通說明，期獲得朝野一致支持，提升防衛戰力。

