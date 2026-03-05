聽新聞
藍擬提3,800億版國防條例 總統府：院版打折延緩建軍期程

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧(右)。總統府／提供
總統府發言人郭雅慧(右)。總統府／提供

國民黨立院黨團5日將提「3,800億元+N」黨團版軍購特別條例，並規定要取得美方正式報價的採購項目才適用條例，二階段視情況後續再做討論。對此，總統府發言人郭雅慧表示，院版1.25兆元國防預算編列，有很完整的規劃，如果拆分、打折，將延緩國軍建軍期程。

郭雅慧表示，給國軍最好的裝備，還有讓國家安全有最好的保障，這應該是不分藍綠朝野大家都應該要承擔的共同責任。

賴清德總統已多次講到，「投資國防就是投資和平」。郭雅慧說，台灣現在面臨的狀況是，在區域之間有很多挑戰，也實際面對著威權的挑釁，這些威脅是實際存在的。所以台灣一定要加強自我防衛能力、加強國防，這部分無庸置疑。

郭雅慧指出，以現行來說，政府所提出的版本（行政院版），是國軍以非常專業、經過縝密思考，並符合國家現在、國軍最需要裝備，所提出的條例、預算。希望大家一定要支持行政院版本，這才是支持政府，支持專業、支持安全，也是表達對第一線國軍最重要的支持。

她直言，尤其是最近大家也看到，國際情勢上面有一些轉變與進程，都可以證明台灣建軍備戰的重要性，當然也驗證了在飛彈防禦、無人機系統，這些準備都是需要的。中東的局勢讓大家知道，台灣對於國防的堅持跟選擇是對的。

郭雅慧重申，希望國人、立法院不分朝野都能理解，1.25兆元國防預算編列，其實是有很完整的規劃。如果把最需要的部分去進行拆分、打折，這是延緩了整個國軍建軍期程，也讓台灣安全蒙受了一些不必要的陰影。她強調，因此明天很重要，立法院當中，大家也都在看，總統府希望朝野還是以國家安全作為最重要的考量。明天希望能夠依照之前朝野協商已經有的共識，讓行政院版本可以順利的付委，趕快通過，做一個對國家正確的決定。

