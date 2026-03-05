聽新聞
韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／台北報導
立法院長韓國瑜（左）與台中市長盧秀燕（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

韓國瑜今午與盧秀燕在點水樓宴請藍委，副市長鄭照新陪同出席，出席立委包括黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、徐巧芯、羅智強、王鴻薇、陳菁徽、張嘉郡，及羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等人。

外界也關注餐敘情況，席間究竟討論些什麼主題。據了解，會議中完全沒有講到軍購議題；與會的國民黨立委王鴻薇證實，國民黨軍購版本已經有大家的共識，且方案也底定，因此餐敘上並未多提此事。

據悉，該餐敘是韓國瑜作東，昨天通知盧秀燕北上與會，而部分立委也由盧陣營邀請。大家都覺得，軍購今天已經定調了，那就尊重黨團的決定；盧秀燕也在餐敘中表示，既然如此，就不要陷入軍購戰場，台灣有更多民生議題該關注。

有國民黨立委透露，談論話題主要是各國政府在大罷免後，對台灣在野黨的聲音開始有興趣，未必信任民進黨政府的資訊，需要傳遞更多在野的聲音；餐敘間同時也談及台美關稅、能源等產業界聲音。

另名國民黨立委則說，盧秀燕訪美目標之一，是讓美方了解在野的聲音，而不是只單方面只有從民進黨政府得到的片面資訊；承擔一定的台美溝通角色，並避免國民黨和美國間有誤解、誤判，因此來聽取藍委意見。

國民黨立委羅廷瑋透露，產業及能源議題一直是大家在意的，因此盧秀燕剛參與完產業說明會，來跟立委們交換意見。像目前碰上美伊戰爭、天然氣受影響，未來2028年無煤中火、重啟核能議題等也是關鍵。其實國家的問題都是眾多議題堆疊，還是希望藉由討論協助更多民眾解決問題。

國民黨 韓國瑜 盧秀燕

相關新聞

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

