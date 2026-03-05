聽新聞
0:00 / 0:00

藍黨團支持對美軍購提3,800億元版本 綠黨團憂潛藏風險

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國民黨立委林沛祥。聯合報資料照片
國民黨立委林沛祥。聯合報資料照片

行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》將於6日立法院會報告後付委審查，併案民眾黨團版審查。國民黨團5日公布國民黨團版本軍購特別條例，依美方2025年12月18日正式通知我方，金額約新台幣3,800億元。民進黨團則對方案中潛藏矛盾與風險表達擔憂。

國民黨團書記長林沛祥指出，美方2025年12月18日正式通知我方，總金額約新台幣3,800億元，共有八項軍售案，包括海馬士遠程精準打擊系統、M109A7自走砲、反裝甲無人機飛彈系統、標槍及TOW飛彈等，全部都是政府對政府、透明公開的正式軍售程序(FMS)。

對於這八項軍售案，國民黨團的態度是全力支持、盡速推動。

林沛祥提及，FMS軍售政府對政府的採購模式，有美方正式報價書(LOA)作為依據，規格、價格、交期全部清楚載明，也有完整的後勤保障，這不僅僅是採購軍事武器，更是台美安全合作關係的具體表現。

林沛祥說，國民黨支持條例的同時，也有責任把關，因此在條例中明確規定，只有符合美國對台軍售程序FMS，有明確的台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購專案，才適用此條例。國民黨也會要求國防部每會期向立法院提出執行報告，要求審計機關依法監督。

至於第二階段軍購，林沛祥表示，國民黨團也清楚表達立場，支持有明確依據，就會積極推動。因此，條例中已經明定，一旦美方正式提出新的軍售報價書，主管機關應立即研擬第二階段特別條例草案，送請立法院審議，立法院也應即刻召開朝野協商，盡速完成三讀程序。

藍委王鴻薇指出，國民黨這次所提3,800億元+N的軍購特別預算方案，3,800億元是第一階段，未來只要符合美國對台軍售程序，而且有正式報價書(LOA)的採購專案，會在條文裡面明定，若有第二階段的採購，可以立刻進行採購審查程序。

對於國民黨團拋出「3,800億元+N」軍購特別預算方案，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，樂見在野黨對國防預算態度轉變並釋出善意，但該方案中潛藏多項矛盾與風險，他表達強烈擔憂，相關限制恐將嚴重影響台灣的國防建構進程與國際社會的信任。

對於國民黨要求「先有發價書（LOA）再談預算」的主張，莊瑞雄強調，國際軍購的實務流程並非「先報價才有預算」，而是需要台灣先展現明確的採購意向與預算額度，美方才會啟動內部審查並提出正式報價。

莊瑞雄擔憂，若強行倒置程序，不僅導致台灣在爭取先進武器時錯失排隊與採購的黃金時機，更可能讓美方對台灣的自我防衛決心產生誤判，進而延誤軍購時程。他呼籲，國防建設應以展現自我防衛決心為首要，切勿讓採購程序淪為政治拉鋸的籌碼。

此外，針對「3,800億＋N」方案的實質內容，莊瑞雄認為，國民黨版實質上將整體防衛計畫切割成多個階段，導致長期國防建設零碎化。且方案中的「＋N」完全未交代後續金額、具體時程與採購內容，模糊不清的後續安排，阻礙國會進行完整成本效益評估，也與其透明化訴求背道而馳。

莊瑞雄呼籲國民黨與民眾黨在提出各自的法案版本時，應明確將「非紅供應鏈」納入條文之中。此舉核心目的正是為了強化台灣國防產業的自主性，並大幅降低對中國大陸供應鏈的依賴。

林沛祥 特別條例 莊瑞雄 國民黨 立法院 王鴻薇

延伸閱讀

民進黨團：樂見藍對軍購條例釋善意 但仍擔憂潛藏多項矛盾與風險

藍軍購條例確定 「3500億＋Ｎ」林沛祥：一直溝通獲得共識

藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

相關新聞

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。