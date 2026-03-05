聽新聞
藍委：黨團大會沒人說明黨版軍購條例 各抒己見後就拍板

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團今早開黨團大會討論黨版軍購特別條例草案，過程引發眾多質疑，除有藍委認為匡列金額太少，法案撰寫方式也有問題，而會議自始自終沒有一人出面說明草案內容，僅開放大家輪流發言。一名藍委直言，3500億元的金額現在就被扣紅帽，未來怎麼跟社會大眾解釋？

國民黨團今經由黨團大會討論，歷經約1小時又10分鐘後，確立「3500億+N」的版本，但通論過程中不乏雜音。有國民黨立委會後透露，過程雖表面平和，但實際上不少立委提出不同看法，尤其在金額上認為應該更高，以因應後續情勢。

一名國民黨立委透露，今天黨團會議中，僅將國民黨版軍購特別條例草案發給各藍委，會議也非由國民黨團總召傅崐萁主持，更沒有人說明草案內容，而是直接開放發言，最後資深的國防及外交委員會立委馬文君率先發言，主要就是表達支持黨中央版本的言論。

後續有不少藍委提出金額可以高一點，應支持國民黨立委徐巧芯版本的8000億元版本，或台中市長盧秀燕的9000億元版本，以因應後續對美軍購情勢；不過幾位輪番發言完畢後，僅為意見表述，最後並無被採納或投票就拍板。

另名國民黨立委則說，國民黨版軍購特別條例草案僅有9條，當中會有但書說可以讓行政單位另提軍購特別預算，但問題是，那就要再另立條例，那又何來「＋N」？況且，行政單位要提軍購特別預算，那需要立法院同意，只是說在於立法院同不同意依法付委及後續審查而已。

該藍委還說，9條法條就想規範政府以特別預算做軍購，且當中還有錯字，撰寫法案也很粗糙。該藍委舉例，像是當中說「因應中共...」，該條例應該是厚植整個國防力量，難道還分特定對象？

據了解，國民黨版軍購特別條例草案基本上已經拍板，僅剩文字修正流程；國會資深幕僚也說，基本上黨團大會拍板的法案除非有什麼大爭議，不然不會有太大變動，不過過去也並非沒有前例。後續是否還會有調整，還待最終送交情況確認。

有幾位國民黨立委感嘆，其實大家對美軍購都是持開放態度，無論先匡什麼金額，最後結果應該差不多，但若一開始就匡較少金額，難以對美國、甚至是國人做解釋，現在就已經被扣紅帽子，未來恐怕是更麻煩，尤其對接下來要面對2026選戰的同志，期間可能又要承受不少砲火。

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

