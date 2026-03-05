藍委：黨團大會沒人說明黨版軍購條例 各抒己見後就拍板

國民黨立法院黨團今早開黨團大會討論黨版軍購特別條例草案，過程引發眾多質疑，除有藍委認為匡列金額太少，法案撰寫方式也有問題，而會議自始自終沒有一人出面說明草案內容，僅開放大家輪流發言。一名藍委直言，3500億元的金額現在就被扣紅帽，未來怎麼跟社會大眾解釋？

國民黨團今經由黨團大會討論，歷經約1小時又10分鐘後，確立「3500億+N」的版本，但通論過程中不乏雜音。有國民黨立委會後透露，過程雖表面平和，但實際上不少立委提出不同看法，尤其在金額上認為應該更高，以因應後續情勢。

一名國民黨立委透露，今天黨團會議中，僅將國民黨版軍購特別條例草案發給各藍委，會議也非由國民黨團總召傅崐萁主持，更沒有人說明草案內容，而是直接開放發言，最後資深的國防及外交委員會立委馬文君率先發言，主要就是表達支持黨中央版本的言論。

後續有不少藍委提出金額可以高一點，應支持國民黨立委徐巧芯版本的8000億元版本，或台中市長盧秀燕的9000億元版本，以因應後續對美軍購情勢；不過幾位輪番發言完畢後，僅為意見表述，最後並無被採納或投票就拍板。

另名國民黨立委則說，國民黨版軍購特別條例草案僅有9條，當中會有但書說可以讓行政單位另提軍購特別預算，但問題是，那就要再另立條例，那又何來「＋N」？況且，行政單位要提軍購特別預算，那需要立法院同意，只是說在於立法院同不同意依法付委及後續審查而已。

該藍委還說，9條法條就想規範政府以特別預算做軍購，且當中還有錯字，撰寫法案也很粗糙。該藍委舉例，像是當中說「因應中共...」，該條例應該是厚植整個國防力量，難道還分特定對象？

據了解，國民黨版軍購特別條例草案基本上已經拍板，僅剩文字修正流程；國會資深幕僚也說，基本上黨團大會拍板的法案除非有什麼大爭議，不然不會有太大變動，不過過去也並非沒有前例。後續是否還會有調整，還待最終送交情況確認。

有幾位國民黨立委感嘆，其實大家對美軍購都是持開放態度，無論先匡什麼金額，最後結果應該差不多，但若一開始就匡較少金額，難以對美國、甚至是國人做解釋，現在就已經被扣紅帽子，未來恐怕是更麻煩，尤其對接下來要面對2026選戰的同志，期間可能又要承受不少砲火。