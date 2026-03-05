聽新聞
0:00 / 0:00

藍軍購條例雜音中定版 徐巧芯吞了：只適用對美軍購 不排擠民生是共識

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團今經由黨團大會討論，確定黨版軍購特別條例3500億+N的版本，但討論過程中不乏雜音。主張匡列8000億的國民黨立委徐巧芯說，會議中還是有共識，大家都認為，數字不是重點、只適用於對外軍購、不排擠到民生預算，最後版本是在智庫提供的版本為基礎上做微調。

國民黨團今早開黨團大會，最後拍板黨版軍購特別條例草案就是「3500億元＋N」，不過不少立委透露，會議中仍有雜音，不少人認為金額還是要再調整，不過最後僅有意見表述，並未進到投票環節。由於徐巧芯先前提出8000億元版本，今天態度如何也引發關注。

徐巧芯指出，其實今天黨團討論的版本就是建立在國民黨智庫的版本上，只是說大家看當中有沒有要微調的地方，黨部及黨團間有很強烈的共識，黨版條例一定要以美方現有的發價書為基礎，後續若有第二批發價書，也可以另立條例，再將金額往上加。

徐巧芯表示，其實會議中還是有三大共識，第一，在黨的原則上思考，並符合對內對外平衡的戰略，數字真的不是關鍵重點；第二，軍購特別條例中只包含對美採購部分，並且以軍購為主，對台採購應回歸一般常規預算；第三，不要排擠到民生預算。

延伸閱讀

藍軍購條例確定 「3500億＋Ｎ」林沛祥：一直溝通獲得共識

藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

藍版軍購條例今拍板 反空白授權

趙少康籲軍購藍提折衷版…國民黨：軍購不是喊價 黨版會充分討論

相關新聞

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。