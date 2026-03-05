聽新聞
0:00 / 0:00
軍購先編預算才獲發價書不是笑話 陸軍60架黑鷹就這樣來的
我國對美軍購程序樣態多元，過去確實有對美軍購預算案先通過，美方卻尚未正式同意軍購案的情況，陸軍採購60架UH-60M黑鷹直升機就是一例。
國民黨黨團大會上今將確定黨版軍購特別預算草案，媒體報導引述黨內高層話說，如果美方不同意出售，立法院卻編列預算，或通過特別預算也是一個笑話，因為沒辦法執行。
但據了解，對美軍購預算案先通過，美方卻尚未正式同意軍購案有前例。陸軍當年採購60架黑鷹直升機案，2007年國防部就已經通過採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，60架UH-60M黑鷹直升機的預算，同年阿帕契案就已經收到美國提供的發價書（LOA），但出售黑鷹直升機案卻遲遲不下來，於是預算連續兩年辦理保留。
2009年台灣發生88風災，在當年聖誕節前夕，美國才提供發價書，同意售台黑鷹直升機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。