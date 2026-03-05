藍軍購條例確定 「3500億＋Ｎ」林沛祥：一直溝通獲得共識

軍購條例版本爭議落幕。國民黨立院黨團今上午召開黨團大會，就軍購條例草案凝聚共識，國民黨團會後也舉行記者會說明，正式立場為「3500億元＋Ｎ」，黨團書記長林沛祥說，會要求每會期向立法院提出執行報告，要求審計機關依法監督。若執行進度嚴重落後，就必須送監察機關調查；至於第二階段軍購，支持之外，只要有明確依據就會積極推動。

國民黨就軍購版本爭議，於農曆年前延燒至今，今日似能落幕。國民黨團今上午召開黨團大會，會後舉行記者會。

林沛祥說，國民黨支持對美軍購，重視台海安全，珍視台美關係，從未改變。對於美國去年12月18日正式通知我方、金額約3500億的共8項軍售案，態度是「全力支持，儘速推動」。他並表示支持FMS採購模式，FMS是政府對政府的正式採購模式，因有美方的正式報價書（LOA）為依據，規格、價格、交期全部清楚載明，也有完整後勤保障，是台美合作具體表現。

林沛祥也說，台灣過去有慘痛經驗，如拉法葉艦案、鐽震案，都是在商業採購過程中，因為缺乏透明度，沒有懲罰條款，最終變成國際醜聞。在條例中明確規定，只有符合美國對台軍售程序FMS、有明確的台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購項目才適用。這不是設限，而是設防；不是刁難，而是負責。

林沛祥表示，針對國會的角色，也願誠懇說明。有人認為國會審查是在拖延國防，但必須提醒，在成熟民主國家，重大軍事支出都須經過國會的監督與審議。以美國為例，美國國會對五角大廈的軍費預算審查極為嚴格，甚至曾大幅度調整原定的軍備數量，這正是民主制衡的精神所在。

林沛祥說明，國民黨在條例裡面會要求每會期向立法院提出執行報告，要求審計機關依法監督。若執行進度嚴重落後，就必須送監察機關調查，以確保每筆確實用在提升戰力上，而不是留下任何的爭議空間。至於第二階段軍購，他表示支持且只要有明確依據就會積極推動。

林沛祥補充，條例中已明定，一旦美方正式提出新的軍售報價書，主管機關應立即研擬第二階段特別條例草案，送請立法院審議；立法院也應即刻召開朝野協商，從速完成三讀程序。「立即」、「從速」等是寫入條文裡的具體承諾。希望以分階段、具體明確的方式來推動軍購，而不是一次性授權一張沒有金額上限、沒有內容明細的空白支票。如此安排能確保效率，兼顧程序正義，更能讓社會大眾清楚掌握每筆新增支出的必要性跟合理性。

國民黨立委王鴻薇表示，此條例版本秉持全部公開透明，沒有黑箱，也沒有私相授受，絕不會出現私下協議的狀況，很多國防採購裡藏了太多不可告人的秘密，藏汙納垢。未來只要美國啟動下一階段的對台軍售，根據條文也可立即啟動第二階段的國防特別預算，且會非非常快速。

國民黨立委馬文君表示，過去不管是對美軍購或國內國防採購，都有非常嚴重的延宕的問題。看到目前中東戰爭局勢，武器裝備、彈藥會消耗很快，包括美方、其他國家，在消耗量這麼大的情況之下，我方是否可以充分獲得，這可能也是須持續觀察的。黨團內部仍會有一致共識，也希望可以支持國防預算，但不要隨便被扣帽子，因所有監督都是為了讓我方戰力可以充實，而不是花錢，卻不知道花到哪裡去。

林沛祥強調，國民黨沒有不愛台灣，更沒有要賣台。他也澄清，條例當中沒有懲罰機制，FMS是國對國，沒有懲罰條例，但會責成執政黨政府、國防部讓所有的軍購、武器能如期到位。對美國從來沒有懲罰條款。

對於外界質疑軍購條例缺乏溝通，林沛祥說，黨團幹部一直在溝通，私下一直在溝通，大家獲得共識。今天黨團大會出席率高，獲得共識。他也跟國民黨主席鄭麗文當面談過，把大家的意見轉達鄭麗文，鄭麗文也接納，所以今天版本出爐。