藍揭軍購基本原則 最終金額黨團大會決定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨5日一早特地召開記者會，對外說明對軍購的基本態度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨5日一早特地召開記者會，對外說明對軍購的基本態度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「國民黨在需求、程序與美方同意的3個條件下，願意支持軍購！」國民黨文傳會主委吳宗憲5日召開記者會，回應外界關注國民黨對美軍購的特別條例版本，但他並未透露最終版本會是多少錢，僅表示目前美方有發價書的部分是3500億。發言人牛煦庭則說，軍購應視美方發價書分期處理，若美國國會通過，我方會儘速審查。

採購需獲美方發價書

國民黨軍購版本在6日前頻傳，從智庫版的3500億+N、立委徐巧芯的8100億與前主席朱立倫系統的9千億都有，為此國民黨5日特別召開記者會，文傳會主委吳宗憲強調，國民黨向來支持對美軍事採購，就是政府之間的FMS，但如今有人希望將並非對美的商購與軍購包裹在一起，逼迫在野黨空白授權，他們無法接受。

因此，吳宗憲表示，國民黨在符合需求、程序與美方同意的3個條件下，願意支持軍購。他進一步說明，對美軍購需要依據國防部10年與5年的兵力與戰力規劃，而作戰系統的採購需要符合建案程序，等到順利完成成軍，結算程序才能夠啟動。最後，採購案須要獲得美方的LOA（發價書），確定美方同意下才能夠同意軍購。

商購、自製應回歸常態

「軍購要回應美方的期待！」發言人牛煦庭指出，否則會讓國際懷疑台灣自我防衛的決心，但美國國會有完整發價程序，而行政院的1.25兆版本，讓外界擔心未來排擠其他財政支出，且在對美軍購夾帶比例不低的商購或國內自製，除了對美軍購以外，其他應該回歸常態預算處理，不能條例說什麼就編什麼。

由於兩人都沒有說具體金額，同時仍有多位藍委表示沒有看到軍購版本，這也讓在場記者追問相關細節。對此，吳宗憲僅回應，10點的黨團大會將討論最終版本，金額的部分黨中央與黨團有達成共識，其中第三個部分，武器採購需要有發價書，目前有發價書的軍購是3500億。

牛煦庭則說，若下一波美方對我軍售有發價書，會以從寬心態審查。綜合判斷下，黨中央有可能還是堅持之前外傳的3500億+N的智庫版，但最終結果為何，有待黨團大會討論。

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

