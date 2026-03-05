聽新聞
影／國民黨表態軍購立場 吳宗憲：不擋軍售嚴審商售

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨文傳會主委吳宗憲表示，黨的立場是不擋政府對政府的軍售，但是會嚴審商售。記者邱德祥／攝影
國民黨文傳會主委吳宗憲表示，黨的立場是不擋政府對政府的軍售，但是會嚴審商售。記者邱德祥／攝影

國民黨上午在黨中央召開「軍購條例立場說明記者會」，由文傳會主委吳宗憲、副主委尹乃菁和言人牛煦庭主持，吳宗憲表示，國民黨一直以來都支持軍購，黨的立場是不擋政府對政府的軍售，但是會嚴審商售。

吳宗憲表示，國民黨一直以來都支持軍購，展現保護台海的決心，爭取美對台有效的軍事出售，但國民黨希望以下三個條件要符合，第一，每項軍購武器設備的採購，都必須依據國防部10年兵力規劃案及5年兵力整建案所提出的台海作戰需求。也就是說，任何軍事採購都要符合實際需求，否則容易出現浮濫採購的情況。第二，每一個作戰系統的採購，都必須依據台海作戰需求完成建案程序，包括建案總工程計畫。只有完成這些建案作業，軍購案才能順利成軍，相關預算與結算程序才能啟動。第三，每一項武器採購案，需要獲得美國政府正式發出的LOA，確定同意軍售項目，包括規格、價格、交貨程序與付款條件，必須符合台灣自身需求、符合既定程序，且獲得美方同意，這三點非常重要，過往也一向如此辦理。

吳宗憲說，國民黨反對的是缺乏保障且具爭議的商業採購部分。過去曾發生弊案，例如拉法葉案等，可能涉及佣金、人頭公司等問題，因此國民黨對商售制度必須嚴格把關。今天有人刻意把對美軍購跟商售包裹，想要規避審查，但國民黨始終支持軍售。國民黨也要求對國內的軍事採購還是要回歸公務預算，立法院是有很高的審查密度，但如果是特別條例，會弱於常規審查，最後，任何東西的財源上限要確定，軍購特別條例跟後勤成本，粗估在5兆，這個錢要花，就會排擠國內其他預算編列，讓國家基礎建設跟公益支出都發生排擠，因此財源預算上限要加以把關。不能有空白授權發生，不能讓國家隨便花錢。

國民黨今天召開軍購條例立場記者會，由文傳會主委吳宗憲（中）、副主委尹乃菁（右）和發言人牛煦庭（左）主持。記者邱德祥／攝影
國民黨今天召開軍購條例立場記者會，由文傳會主委吳宗憲（中）、副主委尹乃菁（右）和發言人牛煦庭（左）主持。記者邱德祥／攝影

國民黨今天召開軍購條例立場記者會，由文傳會主委吳宗憲（右）、副主委尹乃菁和言人牛煦庭（左）主持，吳宗憲表示，黨的立場是不擋政府對政府的軍售，但是會嚴審商售。記者邱德祥／攝影。記者邱德祥／攝影
國民黨今天召開軍購條例立場記者會，由文傳會主委吳宗憲（右）、副主委尹乃菁和言人牛煦庭（左）主持，吳宗憲表示，黨的立場是不擋政府對政府的軍售，但是會嚴審商售。記者邱德祥／攝影。記者邱德祥／攝影

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

