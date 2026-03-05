影／國民黨表態軍購立場 吳宗憲：不擋軍售嚴審商售

國民黨上午在黨中央召開「軍購條例立場說明記者會」，由文傳會主委吳宗憲、副主委尹乃菁和言人牛煦庭主持，吳宗憲表示，國民黨一直以來都支持軍購，黨的立場是不擋政府對政府的軍售，但是會嚴審商售。

吳宗憲表示，國民黨一直以來都支持軍購，展現保護台海的決心，爭取美對台有效的軍事出售，但國民黨希望以下三個條件要符合，第一，每項軍購武器設備的採購，都必須依據國防部10年兵力規劃案及5年兵力整建案所提出的台海作戰需求。也就是說，任何軍事採購都要符合實際需求，否則容易出現浮濫採購的情況。第二，每一個作戰系統的採購，都必須依據台海作戰需求完成建案程序，包括建案總工程計畫。只有完成這些建案作業，軍購案才能順利成軍，相關預算與結算程序才能啟動。第三，每一項武器採購案，需要獲得美國政府正式發出的LOA，確定同意軍售項目，包括規格、價格、交貨程序與付款條件，必須符合台灣自身需求、符合既定程序，且獲得美方同意，這三點非常重要，過往也一向如此辦理。

吳宗憲說，國民黨反對的是缺乏保障且具爭議的商業採購部分。過去曾發生弊案，例如拉法葉案等，可能涉及佣金、人頭公司等問題，因此國民黨對商售制度必須嚴格把關。今天有人刻意把對美軍購跟商售包裹，想要規避審查，但國民黨始終支持軍售。國民黨也要求對國內的軍事採購還是要回歸公務預算，立法院是有很高的審查密度，但如果是特別條例，會弱於常規審查，最後，任何東西的財源上限要確定，軍購特別條例跟後勤成本，粗估在5兆，這個錢要花，就會排擠國內其他預算編列，讓國家基礎建設跟公益支出都發生排擠，因此財源預算上限要加以把關。不能有空白授權發生，不能讓國家隨便花錢。

國民黨今天召開軍購條例立場記者會，由文傳會主委吳宗憲（中）、副主委尹乃菁（右）和發言人牛煦庭（左）主持。記者邱德祥／攝影