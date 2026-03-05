聽新聞
0:00 / 0:00

表態挺國民黨版「3500+N」 楊瓊瓔：不為三無軍購背書

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室

針對行政院提出規模達1.25兆元的軍購特別條例草案，國民黨立委楊瓊瓔今表示，國防安全攸關國家存亡，國民黨從不反對軍購，但堅決反對「無規劃、無透明度、無監督」的「三無」軍購。國民黨版主張以務實、透明為核心，初步鎖定已取得美方發價書（LOA）的約3500億元案量，並朝向總規模約9000億元的目標進行戰略優化，確保每一分納稅錢都花在刀口上，真正達成「嚇阻於境外」的目標。

楊瓊瓔指出，行政院版一次要求授權1.25兆元，卻缺乏完整明細與交貨時程。更令人憂心的是，檢視其採購項目如大量無人機、短程飛彈與彈藥產線，戰略預設顯然是將台灣推向「灘岸決戰」與「本島消耗戰」。

楊瓊瓔強調，「軍購的目標應該是讓敵人不敢動手，而不是等敵人上岸才打巷戰。」她認同黨內主張應將戰略從「被動挨打」轉為「源頭拒止」，優先評估如Link-22數據鏈路整合、E-2D預警機及遠程精準打擊武器等現代化設備，與盟友共享即時戰場資訊，才能建構真正的防衛縱深。

楊瓊瓔進一步分析，軍事採購後的訓練、維修與零組件補給，其整體維持成本往往是原始金額的2.5至3倍。若放任行政院1.25兆元的模糊授權通過，未來世代恐面臨高達4兆至5兆元的沈重負擔。她質疑，這幾年從疫苗採購、光電政策到雞蛋風波，執政黨屢屢在重大採購中爆出資訊不透明、監督缺失的爭議，現在又要國會為一張軍購空白支票簽字，社會大眾絕對無法接受。

楊瓊瓔主張，軍購應採「3500億+N」的透明模式，至於N是多少應當提出具體的採購項目和說明，並符合以下三項前提：一、戰略符合實需：符合國防部兵力整建計畫，並優先納入能提升「早期預警」與「反擊能力」的現代化戰力。二、程序完整建案：武器系統必須完成總工作計畫評估，確保能真正成軍、形成戰力，不能淪為口頭採購。三、資訊公開透明：必須取得美國政府正式發出的發價書（LOA），明確規格、價格與交貨期程後，方可交付國會審議。

楊瓊瓔重申，審查應優先處理內容明確、已取得發價書的案子；後續則依據戰力缺口與財政狀況，逐案審議，「身為替人民監督政府的立法委員，我不可能讓國家預算含糊帶過。」 唯有在戰備需求清楚、價格透明、監督制度完整的前提下，軍購預算才能真正強化國防、獲得人民信任。

延伸閱讀

朱系再出手 凌濤：以務實導向拋9000億軍購條例版本

藍版軍購條例今拍板 反空白授權

國民黨版國防特別條例 3月5日開黨團大會拍板

籲軍購條例藍營提折衷版 趙少康：匡8100億 先過3500億其餘凍結

相關新聞

藍軍購條例草案拍板 匡列預算3800億、另訂二階特別條例

立法院今天預計將政院版、國民黨版軍購條例草案付委，與民眾黨版審查。國民黨團昨拍板黨版軍購條例草案，匡列預算上限為新台幣三八○○億元，並授權國防部，未來如有或美方發價書之必要軍購，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。民眾黨團總召陳清龍喊話政院，要赴立院報告；民進黨團幹事長莊瑞雄批評，國民黨版違背國際軍購的實務流程。

新聞幕後／藍密集溝通軍購案 化解分裂危機

幾經折衝，國民黨版軍購特別條例昨天終於拍板。藍委們透過國民黨團大會凝聚共識，黨中央和黨團總召傅崐萁開會前夕密集溝通，也化解了一場分裂危機。

國防部回應藍版軍購條例：3採購項目根本不屬於特別預算

國民黨立院黨團今天提出黨版軍購特別條例草案，將特別預算匡列為3800億元。國防部晚間表示，國民黨版草案中列的「TTN戰術網路」、「AH-1W直升機零附件」等3項已經列於公務預算，不屬於特別條例的範圍。同時國民黨版籌購項目均明列預算金額，可能導致各案項無法依美方議約的實況調整預算。

回應國民黨版軍購條例 總統府：拆分會讓台灣安全蒙受不必要陰影

針對國民黨將推出3800億元加N的軍購特別條例草案，總統府發言人郭雅慧晚間表示，政院版本是經過國軍專業評估，8年1.25兆元的編列有完整規畫，若把國防最重要的部分拆分、打折，會讓台灣安全蒙受不必要的陰影；明天很重要，希望朝野以國家安全為考量、依照朝野協商結論，讓行政院版本付委審查並盡速通過。

藍軍購特別條例完整草案曝光 除匡3800億元也設二階軍購但書

國民黨立法院黨團稍早公布黨版軍購特別條例草案完整內容，除匡列3800億元預算上限，以及8案對台軍售；但當中也列但書，在國安及國防需要下，針對美國未來對台灣尚未決定的軍售案，可另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」。

韓國瑜、盧秀燕及青壯派藍委餐敘 論跳脫軍購戰場聚焦民生

國民黨版軍購特別條例草案今天上午拍板，立法院長韓國瑜中午邀請台中市長盧秀燕及眾多青壯派國民黨立委餐敘。與會人士透露，盧秀燕認為既然軍購條例已拍板，就別陷入軍購戰場，有更多民生議題該被關注，所以席間幾乎沒討論到軍購，而是產業及能源議題，以及如何讓美國聽到在野聲音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。