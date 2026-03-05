表態挺國民黨版「3500+N」 楊瓊瓔：不為三無軍購背書

針對行政院提出規模達1.25兆元的軍購特別條例草案，國民黨立委楊瓊瓔今表示，國防安全攸關國家存亡，國民黨從不反對軍購，但堅決反對「無規劃、無透明度、無監督」的「三無」軍購。國民黨版主張以務實、透明為核心，初步鎖定已取得美方發價書（LOA）的約3500億元案量，並朝向總規模約9000億元的目標進行戰略優化，確保每一分納稅錢都花在刀口上，真正達成「嚇阻於境外」的目標。

楊瓊瓔指出，行政院版一次要求授權1.25兆元，卻缺乏完整明細與交貨時程。更令人憂心的是，檢視其採購項目如大量無人機、短程飛彈與彈藥產線，戰略預設顯然是將台灣推向「灘岸決戰」與「本島消耗戰」。

楊瓊瓔強調，「軍購的目標應該是讓敵人不敢動手，而不是等敵人上岸才打巷戰。」她認同黨內主張應將戰略從「被動挨打」轉為「源頭拒止」，優先評估如Link-22數據鏈路整合、E-2D預警機及遠程精準打擊武器等現代化設備，與盟友共享即時戰場資訊，才能建構真正的防衛縱深。

楊瓊瓔進一步分析，軍事採購後的訓練、維修與零組件補給，其整體維持成本往往是原始金額的2.5至3倍。若放任行政院1.25兆元的模糊授權通過，未來世代恐面臨高達4兆至5兆元的沈重負擔。她質疑，這幾年從疫苗採購、光電政策到雞蛋風波，執政黨屢屢在重大採購中爆出資訊不透明、監督缺失的爭議，現在又要國會為一張軍購空白支票簽字，社會大眾絕對無法接受。

楊瓊瓔主張，軍購應採「3500億+N」的透明模式，至於N是多少應當提出具體的採購項目和說明，並符合以下三項前提：一、戰略符合實需：符合國防部兵力整建計畫，並優先納入能提升「早期預警」與「反擊能力」的現代化戰力。二、程序完整建案：武器系統必須完成總工作計畫評估，確保能真正成軍、形成戰力，不能淪為口頭採購。三、資訊公開透明：必須取得美國政府正式發出的發價書（LOA），明確規格、價格與交貨期程後，方可交付國會審議。

楊瓊瓔重申，審查應優先處理內容明確、已取得發價書的案子；後續則依據戰力缺口與財政狀況，逐案審議，「身為替人民監督政府的立法委員，我不可能讓國家預算含糊帶過。」 唯有在戰備需求清楚、價格透明、監督制度完整的前提下，軍購預算才能真正強化國防、獲得人民信任。