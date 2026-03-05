聽新聞
說明黨版軍購三要件 國民黨：一定回應美方期待

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團今將開會討論黨版軍購特別條例，黨中央一早先舉行記者會說明立場。國民黨表示，支持已獲美國政府正式發出的發價書項目，軍購必須符合台海作戰需求、完成建案程序、美方同意出售三大要件。

國民黨文傳會主委吳宗憲、副主委尹乃菁與發言人牛煦庭今舉行記者會說明軍購黨版立場。

吳宗憲表示，國民黨一直以來支持政府對政府的軍事採購，國民黨展現保護台海決心，積極爭取與美方對台有效軍售，但希望至少要符合一些條件。包括每項軍購武器設備，必須依據「國防部十年兵力規劃案」與「五年兵力整建案」所提出台海作戰需求，否則容易流於浮濫。

第二，吳宗憲指出，作戰系統採購必須根據台海作戰需求完成的建案程序，包括建案總工程計畫，相關預算和結算程序才能啟動。第三，每項武器採購案必須獲得美國政府正式發出發價書，確定美方同意對台軍售項目、包括規格、價格、交貨程序及付款條件等。

吳宗憲說，國民黨反對的是缺乏保障且有爭議的商業採購，過往弊案的發生，例如拉法葉案、鐽震案，都有人頭公司、佣金的問題，商售制度的程序上必須嚴格把關。今天有人刻意把對美軍售和商售包裹去規避審查，逼全民吞下去。軍售部分國民黨一直以來都是支持，但常發生弊案的商售一定要嚴格審查。

吳宗憲也說，國民黨也要求，對國內軍事採購要回歸年度公務預算辦理；任何財源上限必須在可確定範圍內，院版軍購條例加上後期成本，估計很可能在5兆元，花出去可能會排擠到國內預算，造成國家基礎建設、相關社福支持上會發生排擠，必須加以把關，不能空白授權，讓國家隨便花錢。

牛煦庭表示，國民黨面對軍購案，一定會回應美方期待，通過美國國會正式完整程序，有正式發價的軍購案，若拒絕接受，不免會讓盟友懷疑提升國防的決心。國民黨從來沒反對對美軍購，即使馬政府時期，也有對美軍購，但ＦＭＳ相關模式，該走的程序一定要走。

牛煦庭說，這次院版總額高達1.25兆元，除了未來財政負擔外，對美軍購也夾帶很多商購和國內自製項目，且比例不算低，因為這些爭議，讓預算遲遲無法進入審查程序。商購與國內自製也好，恐沒有達到用特別條例與特別預算的急迫與必要性，要用包裹方式強度關山，形同脅迫在野黨空白授權，作為監督的重要力量，必須有所把關。

牛煦庭說，大家花很多時間研究，結論是，原則上支持政治對政府的對美軍購，且以分期方式處理，若未來美國國會再次正式通過發價程序，國民黨當然願意會從速、從寬的心態來審查，如此既不會偏廢國防戰力提升，也不會造成監督破口。黨團今會召開黨團大會做最後定調，黨中央先開記者會做初步報告。

