藍版軍購條例今將拍板 被問支持多少金額？蔣萬安說話了

國民黨自提軍購特別條例，國民黨立院黨團今天確認版本，預計今天提出黨版軍購特別條例草案。台北市長蔣萬安今天被問及支持黨內哪一個版本？蔣萬安再度強調，「厚植國防實力是必要的，且會全力支持，同時也支持必要的合理軍購。

台北市長蔣萬安今天上午出席南山信義A26新建工程上梁，蔣萬安說，他知道今天國民黨立法院黨團要召開黨團大會，所以他希望、也相信黨團會有充分的討論、坦誠的交換意見，做出決策。

媒體追問，哪一個版本數額比較符合看法？支持哪一個？蔣萬安說，要尊重黨團的意見，他也希望，黨團內部大家今天黨團大會一定會有好的討論、充分的交換意見，坦誠表達各界的意見。