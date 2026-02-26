聽新聞
白營：軍購付委後實質審查

聯合報／ 記者張曼蘋周佑政范榮達／連線報導

賴清德總統昨天主持三月份將官晉任授階典禮時表示，面對快速變動的區域情勢與複合式威脅，國軍應持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，結合科技、制度創新與「全社會防衛韌性」，加速建構不對稱戰力與靈活敏捷的應變能力，守護台灣的民主與和平。

美方三項軍購發價書將於三月十五日到期，國防部長顧立雄廿四日懇請立法院授權國防部簽署發價書。民進黨立院黨團新任總召蔡其昌昨喊話，軍購特別條例草案應盡快付委，可讓行政部門有底氣去跟美方談展延發價書到期時間。

民進黨立委王定宇建議，透過國防委員會通過授權國防部先行簽約。民進黨立委陳冠廷也認為，不宜拖延，影響台灣的自我防衛能力。

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案卡關已久，民眾黨創黨主席柯文哲昨受訪時表示，原則上應是付委以後，然後再實質審查，他強調沒有綠白合、藍白合問題，重點是「台灣必須往前走」。

「一直卡著也不是辦法。」柯文哲說，應是付委以後，在立法院做實質審查，這不牽涉到藍白合、綠白合，一個很重要概念是，台灣必須往前走，所以立法院過去那些僵局不應該是這樣，而是有事可以討論，不太贊成很多事情都在立法院卡住。

柯文哲 賴清德 軍購特別預算

