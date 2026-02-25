藍版出爐 軍購條例敲定8項111億美元

朝野日前確定將國防採購特別條例草案於三月六日排入院會，一讀付委討論，國民黨主席鄭麗文預告將提出的黨版已草擬完成，優先列入攸關國安的必要軍備。據了解，國民黨版本近日拍板定案，將美方去年宣布一一一億美元（約新台幣三五○○億元）的八項對台軍售清單預算寫入草案，並要求將履約期程及違約責任寫入契約，保證國軍能如期如實取得所需裝備。

針對國民黨版軍購特別條例草案，國民黨發言人、立委牛煦庭昨天表示，國民黨版會回應美國人的期待，其他想夾帶進來的東西一定會嚴審，一旦確認版本後，黨中央、立院黨團立場會一致，會與行政院版本一起於三月六日付委。國民黨立院黨團書記長林沛祥昨表示，尚未接到黨中央版本，但預計近日提出。

據了解，日前在立法實務研討會上，國民黨智庫認為對美軍購沒有問題，但憂心對外「商購」部分有可能重演拉法葉艦軍購案涉及收受回扣等，且透明度太低，不能列入特別條例，而「自製」軍購方面則應回歸年度總預算。

先前傳出國民黨立委徐巧芯版本預算金額為八千億元，據了解，藍營立委一致對「對美採購軍購」部分沒有意見，而鄭麗文特別叮嚀「重大議題希望黨團與黨中央步調一致」，因此未來國民黨應只會有一個版本。

國民黨團人士證實，國民黨版方向已經確定，軍購總額會定在一一一億美元。知情人士說，一一一億美元是根據目前美國已經同意出售給台灣的八項裝備而定，「將直接寫入特別條例，一塊不刪」；且因項目明確，金額自然明確，不用一年一編，給政府八年執行，這也是與民眾黨版間的差異，不用先多框總額上限，如後續執行有增加的匯差，再納入年度預算補足。

美國政府去年十二月十七日同意的一一一億五四○萬美元對台軍售，包含四十點五億美元的海馬士遠程精準打擊系統續購、四十點三億美元的M109A7自走砲系統、十一億美元的反裝甲型無人機飛彈系統、十點一億美元的台灣戰術網路TTN／TAK、三點七五億美元的標槍反甲飛彈續購、三點五三億美元的拖式飛彈續購、零點九六億美元的AH—1W型直升機零附件、零點九一億美元的魚叉飛彈可修件檢修等八案。

國民黨團總召傅崐萁日前特別強調，軍購特別條例核心要在於「保證」，包含「對美採購合約須明訂交貨期程」、「確認我國列於優先圈內」等具體承諾。據了解，國民黨版會要求與美方訂定的契約中，必須將採購履約期程及違約責任都要寫入；此外，也會強化審計，要求軍方執行效率，並明定所有武器裝備必須驗收後才能付款。

據了解，國民黨針對軍購，也會透過國民黨駐美代表秦日新直接與華府方面溝通，包含未來若美方同意新一批軍售，也都會積極處理。