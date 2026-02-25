柯文哲：國防特別條例一直卡不是辦法 台灣要往前走

立院朝野黨團協商破冰，行政院版國防特別條例草案將付委審查。民眾黨創黨主席柯文哲今天說，這不牽涉「藍白合」、「綠白合」，一直卡著不是辦法，「台灣要能往前走」。

柯文哲上午前往苗栗市玉清宮前廣場參加2026苗栗𪹚龍「祥龍點睛」祈福儀式；下午轉往苗栗縣政府拜會縣長鍾東錦，兩人會晤前接受媒體聯訪。

立法院昨天開議，各黨團同意將行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及相關特別條例草案，都交外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團所提版本草案併案審查。對於外界傳言「綠白合」，柯文哲說，軍購案全國矚目，他與民眾黨現任主席黃國昌都有密切討論，原則上就是付委以後，在立法院做實質審查。

柯文哲表示，「一直卡著也不是辦法，但這都不牽涉到藍白合、綠白合」，最重要概念是台灣必須往前走。他說，立法院過去那些僵局「不應該這樣，應該是有事可以討論，什麼綠白合、藍白合，都不重要，重點是台灣要能夠往前走」，不太贊成很多事情全部都在立法院卡住。

有媒體問及，外界議論民眾黨不分區立委因執行2年條款換血後，在立院新會期戰力似乎不如以往。對此，柯文哲說，新上任的很多是大學教授，不太習慣過去政治人物表演方式，但「實力絕對沒有問題」，給他們1、2個月時間熟悉摸索，大概就恢復正常。

此外，民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶即將出任苗栗縣副縣長一職，柯文哲感謝鍾東錦厚愛，並強調對賴香伶有絕對把握，相信會在苗栗縣政府盡她最大力量，把工作做到最好。

鍾東錦向柯文哲表達感謝民眾黨願意「借將」，他說，賴香伶過去擔任立委期間常回苗栗家鄉，對縣政建言有想法，尤其欣賞她講得一口標準客語，在號稱客家大縣的苗栗，希望努力推廣，讓客語文化傳承可長可久。