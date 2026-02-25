軍購特別條例付委 蔡其昌喊快過：跟美方談展延發價書才有底氣

民進黨立院黨團新任總召蔡其昌今談及美方三項軍購發價書將於3月15日到期、軍購特別條例一事，他說，國民黨過去連10次杯葛，卻突然同意付委，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣曾發聲明列優先處理，確實對國民黨團產生實質影響，付委就可讓行政部門有底氣可去跟美方談展延發價書到期時間。

蔡其昌今上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，先是被問及未來國會朝野互動上，綠白合的可能性。蔡其昌表示，只要對國家有利的事情，哪有什麼事情不可以努力去溝通，民眾黨團如果願意在相同的理念議題守護台灣、保衛中華民國，趕快把軍購弄好才能夠避免戰爭，才能夠讓台灣安全，那就是一個大家可以合作的契機。

蔡其昌強調，如果民眾黨團有意為台灣中小企業努力，「我也會主動找民眾黨一起來合作，看能不能盡速讓關稅議題趕快落幕，趕快讓中小企業喘口氣」，政黨間基本價值不同很正常，他尊重民眾黨、國民黨的價值，只要能夠對台灣有利的議案，其實大家都可以談看看。

至於軍購條例草案，蔡其昌表示，如果連付委討論都沒有，美方會認為台灣根本沒動，叫國安單位去跟美方講什麼？因此3月6日付委是好的開始，行政部門目前正全力向美方說明「立法院已啟動程序」，爭取發價書時間彈性與展延，避免因程序延宕導致軍購破局。

針對國民黨過去連續10次杯葛，卻突然同意付委，蔡其昌說，或許韓院長有一點功勞吧，過年期間韓國瑜與江啟臣曾聯名發表聲明，承諾將軍購列為優先處理，對國民黨團產生了實質影響，說白話，難道國民黨或民眾黨未來當總統，台灣就不要國防？對於預算內容或採購項目可以理性討論監督，但若連討論都不讓，相信多數民眾不可能接受。

蔡其昌強調，買軍購是為壯大台灣、保護自己，進而降低戰爭發生的機率，呼籲在野黨不要因意識形態卡死國防，應在憲法與國家安全的前提下讓預算進入委員會實質審查，既然韓院長都展現誠意發聲明，看來這件事情有機會能往下推動。

蔡其昌接受聯訪時也補充，把問題解決的關鍵是，讓行政院版的軍購條例可以付委，才能讓行政部門有一點底氣可以去跟美方談發價書到期的時間，可否有一點彈性或往後延，若立法院連討論都不願意討論，真的不知道行政院、國防部到底要如何去跟美方談，因此希望軍購條例過了之後，能趕快將預算送進來審，趕快把軍購完成，相信國民不太能接受讓台灣陷入危險、戰爭的可能性。