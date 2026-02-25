美3軍購案發價書下月到期 王定宇籲授權國防部先簽約

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
美國同意供售台灣的三項軍購案發價書草案，民進黨立委王定宇表示，可否透過國防委員會通過授權國防部先行簽約，不要因為台灣國會一再延宕的程序，傷害到國軍重要的戰力建構。圖／聯合報系資料照片
美國同意供售台灣的三項軍購案發價書草案，包括標槍飛彈、拖式2B飛彈及最新型自走砲M109A7，將於3月15日到期。民進黨立委王定宇質疑，前提是朝野三黨對這3項軍購案是否有共識？可否透過國防委員會通過授權國防部先行簽約，不要因為台灣國會一再延宕的程序，傷害到國軍重要的戰力建構。

王定宇今表示，國防部長顧立雄喊話盼立法院外交及國防委員會先授權簽約，但前提是朝野三黨對這3項軍購案是否有共識？目前已知的部份，民眾黨自提的版本有包括這3項。國民黨表達要提出的版本涵蓋美國對台軍售項目。

王定宇認為，看來朝野對於這3項即將到期的軍售案是有共識的，那麼透過授權國防部與美國先簽約，不要因為台灣國會一再延宕的程序，傷害到國軍重要的戰力建構，「那可不可以透過國防委員會通過授權國防部先行簽約？」

王定宇指出，2024年6月針對CDCM（岸置魚叉）原訂預算36套，美國發價書同意100套，當時也是因為預算來不及編列，但在美國核准後一樣面臨簽署的時間壓力，當時由定宇擔任召委主持機密專報，經國防委員會同意授權國防部先行與美國簽約，後續再透過預算編列來補正程序，這是有前例可循且可行的方法。

王定宇認為，一旦錯過期限，雖然申請展延王是一個方法，但展延將面臨極大風險，不僅可能被其他國家插隊，獲得的時程也可能往後延遲到兩年，對國家安全將造成不可逆的傷害。

