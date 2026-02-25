快訊

林宅血案全解密！國安局移交檔案局逾5萬件政治檔案 各界可申請應用

退休金夠用嗎？2025勞保老年年金統計出爐 平均月領1萬9312元

為什麼旅館床單全是白色的？業者揭密：與1因素有關

重申會回應美方軍購期待 牛煦庭：下周確定藍營軍購條例最終版

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報資料照
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報資料照

立法院昨日朝野協商，同意行政院軍購特別條例草案3月6日付委。外界關注國民黨版何時確定並付委審查，國民黨立委牛煦庭今早接受廣播專訪，表示行政院版草案就會付委，國民黨團一定跟著付委，國民黨版下周前確定。牛重申，會有所回應美國人的期待，但民進黨想藉此夾帶其他東西則不會隨便放行。

軍購特別條例草案在立法院暫擱審議，但在立法院昨日朝野協商中，各黨團同意行政院版軍購特別條例草案付委，民眾黨立院黨團及其它相關版本都列入3月6日第2次會議議程付委審查。

牛煦庭今早接受「千秋萬事」廣播專訪，他表示，軍購不是不處理，而是要黨內整合。原則上，第一是一定會審查，說國民黨會抗拒、有北京壓力，全部是胡說八道，沒有這個問題。從頭到尾就是要做足充分的準備，了解清楚的東西，準備好了再出手，本會期就是列入優先法案，一定會審查。

牛煦庭表示，第二是對美軍購的部分，美方期待一定要回應，不能不回應人家的期待，人家有這樣的要求有其道理，有例行過去的戰備整備，也不能一竿子打翻一船人，「我們不能亂花錢沒有錯，但也不能像過去那麼武斷地講一定對提升國防沒有幫助。我覺得這是要區分看待的。其他要夾帶進來的，這准都不准，一定嚴格審查。」

牛煦庭補充，具體到底是多少的數額，法律的文字要怎麼寫，怎麼樣確保預算不會浮濫編列，這要能夠謹慎考慮，法條文字要做足準備。另外藍白在立法院還是要合作，跟民眾黨要不要先有點默契？都須溝通一下。

被問與民眾黨團的本會期默契如何，牛煦庭說，一定要磨合，因為換人了，要花更多時間找到好的節奏。他重申不是不處理，是需要時間按部就班，所以現在還在進行黨內溝通。在昨天立法實務研討會，大家有拋出些建議跟方向，大家初步交換意見，黨內、黨團幹部扛起責任，進行最終版本的確認。

牛煦庭表示，確認版本後，黨中央、黨團口吻要一致，大家不用很擔心，之前就講很快，現在更具體了。3月6日行政院版草案就會付委，國民黨團一定跟著付委，付委就開始審了。民眾黨版上會期尾聲付委，行政院版3月6日付委，國民黨版下周前確定。美國人的期待，會有所回應，民進黨想藉此夾帶其他東西，不會隨便放的。

付委 行政院 國民黨 軍購

延伸閱讀

鄭麗君堅不重談美台ART…牛煦庭：談判前提消失 內容總要調整

韓國瑜邀賴總統國情報告 謝龍介嗆一定登記詢問： 好久沒請教賴市長了

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

台美簽署對等貿易協定「未來5年採購444億美元天然氣」 藍委吐憂心

相關新聞

美3軍購案發價書下月到期 王定宇籲授權國防部先簽約

美國同意供售台灣的三項軍購案發價書草案，包括標槍飛彈、拖式2B飛彈及最新型自走砲M109A7，將於3月15日到期。民進黨...

重申會回應美方軍購期待 牛煦庭：下周確定藍營軍購條例最終版

立法院昨日朝野協商，同意行政院版軍購特別條例草案3月6日付委。外界關注國民黨版何時確定並付委審查，國民黨立委牛煦庭今早接...

美國關稅變動恐影響中小企業？侯友宜：用AI協助轉型、帶至海外招商

美國關稅政策變動，行政院副院長鄭麗君昨天表示，我國已經和美方積極聯繫，將爭取既有的優惠待遇基礎不改變。被問及是否擔心新北...

讚韓國瑜指明國民黨團窒息危機 林濁水刮目：氣魄朝野中獨一無二

行政院版軍購特別條例昨經立院朝野黨團協商確定，3月6日付委審查。立法院長韓國瑜昨也提醒國民黨團要趨吉避凶，希望國民黨團在...

軍購特別條例下月6日付委 韓國瑜提醒藍黨團趨吉避凶

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案卡關已久，立法院昨朝野黨團協商後獲共識，拍板三月六日交付委員會審查。行政院長卓榮泰表...

觀察站／軍購條例付委 藍營分歧浮上檯面

立法院新會期開議，軍購特別條例再度成為朝野攻防焦點。隨著日本大選結果與美方加壓，國民黨在農曆年前已鬆口，黨團將自提黨版，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。