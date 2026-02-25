重申會回應美方軍購期待 牛煦庭：下周確定藍營軍購條例最終版

立法院昨日朝野協商，同意行政院版軍購特別條例草案3月6日付委。外界關注國民黨版何時確定並付委審查，國民黨立委牛煦庭今早接受廣播專訪，表示行政院版草案就會付委，國民黨團一定跟著付委，國民黨版下周前確定。牛重申，會有所回應美國人的期待，但民進黨想藉此夾帶其他東西則不會隨便放行。

軍購特別條例草案在立法院暫擱審議，但在立法院昨日朝野協商中，各黨團同意行政院版軍購特別條例草案付委，民眾黨立院黨團及其它相關版本都列入3月6日第2次會議議程付委審查。

牛煦庭今早接受「千秋萬事」廣播專訪，他表示，軍購不是不處理，而是要黨內整合。原則上，第一是一定會審查，說國民黨會抗拒、有北京壓力，全部是胡說八道，沒有這個問題。從頭到尾就是要做足充分的準備，了解清楚的東西，準備好了再出手，本會期就是列入優先法案，一定會審查。

牛煦庭表示，第二是對美軍購的部分，美方期待一定要回應，不能不回應人家的期待，人家有這樣的要求有其道理，有例行過去的戰備整備，也不能一竿子打翻一船人，「我們不能亂花錢沒有錯，但也不能像過去那麼武斷地講一定對提升國防沒有幫助。我覺得這是要區分看待的。其他要夾帶進來的，這准都不准，一定嚴格審查。」

牛煦庭補充，具體到底是多少的數額，法律的文字要怎麼寫，怎麼樣確保預算不會浮濫編列，這要能夠謹慎考慮，法條文字要做足準備。另外藍白在立法院還是要合作，跟民眾黨要不要先有點默契？都須溝通一下。

被問與民眾黨團的本會期默契如何，牛煦庭說，一定要磨合，因為換人了，要花更多時間找到好的節奏。他重申不是不處理，是需要時間按部就班，所以現在還在進行黨內溝通。在昨天立法實務研討會，大家有拋出些建議跟方向，大家初步交換意見，黨內、黨團幹部扛起責任，進行最終版本的確認。

牛煦庭表示，確認版本後，黨中央、黨團口吻要一致，大家不用很擔心，之前就講很快，現在更具體了。3月6日行政院版草案就會付委，國民黨團一定跟著付委，付委就開始審了。民眾黨版上會期尾聲付委，行政院版3月6日付委，國民黨版下周前確定。美國人的期待，會有所回應，民進黨想藉此夾帶其他東西，不會隨便放的。