讚韓國瑜指明國民黨團窒息危機 林濁水刮目：氣魄朝野中獨一無二

行政院版軍購特別條例昨經立院朝野黨團協商確定，3月6日付委審查。立法院長韓國瑜昨也提醒國民黨團要趨吉避凶，希望國民黨團在一團黑暗找到一絲光明。前立委林濁水大讚韓國瑜，竟當黨團眾人面直指明國民黨團有窒息危機，如此氣魄朝野中獨一無二！刮目相看。

國民黨昨舉行立法實務研討會，韓國瑜致詞時說，他誠懇希望國民黨團在困難的情況下，在一團黑暗找到一絲光明要靠智慧，看著光明帶著黨團衝出去要靠勇敢，他觀察這段時間，必須講出心裡的話。

韓國瑜也提醒國民黨團，軍購條例草案即將付委審查，黨團可能就把一張貼在口鼻的紙拿開了，「如果一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？」新局面即將來臨，中美對抗、地緣政治衝突劇烈，台灣到底能承受多少張紙蓋在大家的口鼻上，希望大家有智慧勇氣化解。

林濁水在臉書貼文大讚韓國瑜，「精彩。震撼。佩服。」

林濁水表示，韓國瑜說，希望國民黨團能在黑暗中找到一絲光明。竟當黨團眾人面直接指明國民黨團已經陷入沒有一絲光明的黑暗中有窒息危機！

林濁水稱讚韓國瑜，如此氣魄朝野中獨一無二！刮目相看。