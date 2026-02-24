韓國瑜提醒黨團要有危機意識 軍購付委或許是趨吉避凶

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，致詞時以古時「貼加官」隔絕呼吸酷刑為例，提醒黨團要思考，要趨吉避凶，隨後以趕時間主持朝野協商先行離去。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（中）今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，致詞時以古時「貼加官」隔絕呼吸酷刑為例，提醒黨團要思考，要趨吉避凶，隨後以趕時間主持朝野協商先行離去。記者潘俊宏／攝影

立法院長韓國瑜今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，韓致詞時以古時「貼加官」隔絕呼吸酷刑為例，提醒黨團要思考，要趨吉避凶，才能化解各樣危機。

韓國瑜表示，這兩年來可說是跌跌撞撞、連滾帶爬、迷迷餬餬、又打又摔，大家熬過無休假無停止的會期，一路走來真的不容易，今年他以「化」字向賴總統提建言，把不可能化為可能，同時提出古時「貼加官」酷刑的故事，給黨團心裡的建議要趨吉避凶。因為在滿清建立皇朝初期，鐵帽子王觸怒龍顏，皇帝要處死他，但怕造反必須殺人於無形，於是找了宮里的老太監想辦法，老太監提議將其綁起來在臉上放沾水的薄紙，貼了四、五張後人就死了，法醫鑑定也找不出死因。

韓國瑜希望黨團要思考，任何時候都有危機意識，要能趨吉避凶化解各種危機，才是聰明有智慧的領導者，任何一個政策的支持或否定就像是一張濕紙的危機，把我們的口鼻閉上，讓我們逐步進入窒息的危機，有沒有人可以成為牙籤把紙戳破，把紙一張張拿掉，現在國民黨將軍購特別條例付委，或許等於先拿掉一張悶住口鼻的紙，這是一件非常重要的事情，若判斷錯誤，是否會讓局勢變得四面楚歌，值得深思。

立法院長韓國瑜（右）今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，並與國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右）今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，並與國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左）交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右二）今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，致詞時以古時「貼加官」隔絕呼吸酷刑為例，提醒黨團要思考，要趨吉避凶。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（右二）今天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，致詞時以古時「貼加官」隔絕呼吸酷刑為例，提醒黨團要思考，要趨吉避凶。記者潘俊宏／攝影

