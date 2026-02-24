軍購條例將付委 韓國瑜以「貼加官」酷刑提醒藍黨團趨吉避凶

韓國瑜致詞時指出，跌跌撞撞，連滾帶爬、迷迷餬餬、又打又摔，大家熬過兩年，且是全覆蓋、無休假無停止的會期，一路走來真的不容易。他自嘲「兩年下來我的血壓和身高一樣高」，但大家更要靜下來，昨天他建言賴清德總統「化」字，可以把一切不可能化為可能，負面暗黑化為光明融洽。

韓國瑜說，他也要給黨團心裡的建議，並提及「貼加官」酷刑的故事。滿清建立之初，鐵帽子王觸怒龍顏之罪，皇帝要處死他，但為怕造反，必須殺人於無形，於是找了宮里的老太監想辦法，老太監提議將其綁起來在臉上放沾水的薄紙，貼了四、五張後人就死了，法醫鑑定也找不出死因。

韓國瑜說，這個故事讓他想到黨團運作，他勉勵黨團思考，「一個有觀察力、洞悉力的黨團，我們有沒有這樣一張張紙的危機，把我們的口鼻閉上，讓我們逐步窒息？如果有，誰是牙籤可以把紙戳破？一張張拿掉？」他說，任何時候都有危機，國家、政黨、個人也是如此，要能趨吉避凶化解各種危機，才是聰明有智慧的領導者。

韓國瑜說，他誠懇希望國民黨團在困難的情況下，在一團黑暗找到一絲光明要靠智慧，看著光明帶著黨團衝出去要靠勇敢，他觀察這段時間，必須講出心裡的話。

韓國瑜說，軍購條例付委審查，黨團可能就把一張貼在口鼻的紙拿開了，大家要思考清楚，這是非常重要，「如果一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？」

他也提到，一個上午絕對沒想到，民進黨團三個幹部全換，他第一時間去看民進黨團前總召柯建銘，兩人同一天進立院，「我心裡是滿難過，柯建銘卻很豁達，我說辛苦了，古今多少事都付笑談中。」

韓國瑜表示，新的挑戰、新的局面即將來臨，加上中美對抗、博弈、地緣政治，衝突對抗這麼劇烈，台灣內部到底能承受多少張紙蓋在我們的口鼻之上？他希望大家有智慧勇氣把它化解，黨團、立院、中華民國也是如此。

韓國瑜也說，他知道大家兩年沒休會簡直太辛苦了，且新會期肯定不會輕鬆，還是要不停拚搏下去，期盼新會期，在傅崐萁領導與新的黨團工作下，一切都能平平安安趨吉避凶，做個更符合人民期待、喜愛的立法院黨團，大家共同努力。