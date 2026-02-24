對美軍購3項發價書3月15日到期 顧立雄盼立院授權國防部先與美方簽署

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照

立法院新會期今天開議，對美軍購特別條例成為攻防焦點。國防部長顧立雄今天表示，3項軍購發價書將在3月15日到期，考量預算編列等作業恐怕來不及，希望能夠取得立法院外交及國防委員會的同意，先行授權國防部與美方簽署3項軍購發價書。

行政院會去年通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，美國政府先前就當中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購及M109A7自走砲等3項軍售案向台灣提供發價書草案，有效期限至今年3月15日。

立法院會今天進行施政報告總質詢，顧立雄會前受訪時說，國防部還是希望能夠如期簽署發價書，即便政院版軍購特別條例付委審查，恐怕也難以在3月15日以前通過特別預算，因此想要取得立法院外交及國防委員會的同意，先行授權國防部與美方簽署3項軍購發價書，不致於讓能力建構產生延宕或必須重新啟動。

針對國民黨主席鄭麗文宣稱會積極主導、主動與美方溝通，顧立雄聽聞後則說，他不理解對方所言為何，美國白宮、國務院及國防部一再肯定1.25兆元國防特別預算，國防部也跟美方行政部門經過嚴謹分析，對美軍購有助於提升台灣防衛作戰能力，希望立法院以行政院版本作為審議核心。

媒體詢問，在野黨表態不會通過政院版軍購特別條例，國防部後續有何因應作為。顧立雄表示，我國面對敵情威脅，國防預算不分朝野，大家必須理性思考，「不要說一定不要怎麼樣，這種說法只能說欠缺理性思考。」

國防部 軍購 政院版

軍購特別條例下月6日付委 韓國瑜提醒藍黨團趨吉避凶

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案卡關已久，立法院昨朝野黨團協商後獲共識，拍板三月六日交付委員會審查。行政院長卓榮泰表...

觀察站／軍購條例付委 藍營分歧浮上檯面

立法院新會期開議，軍購特別條例再度成為朝野攻防焦點。隨著日本大選結果與美方加壓，國民黨在農曆年前已鬆口，黨團將自提黨版，...

軍購擋10次忽讓步 在野應給選民交代

立法院三黨24日在黨團協商達成共識，將放行行政院1.25兆軍購條例可付委審查。但此案上個會期藍白擋了10次，過年後卻突然放行，且理由顯得牽強，難免會讓外界質疑，為何之前要擋10次？是否因美方施壓就毫無抵抗之力？若未來執政黨遇阻皆需美方暗助，在野黨恐難發揮監督職責，立法權形同遭閹割。

軍購條例將付委 韓國瑜以「貼加官」酷刑提醒藍黨團趨吉避凶

立法院朝野簽下協商結論，確定國防特別條例草案3月6日付委。國民黨今舉行立法實務研討會商討軍購黨版與優先法案，立法院長韓國...

為何突放行軍購特別條例付委？ 傅崐萁三點回應狂讚韓國瑜

立法院朝野協商今天同意軍購特別條例草案將付委，外界也關注在野為何此時突然放行，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，立法院長韓國...

國民黨軍購立場誰說了算？鄭麗文路線牽動藍黨團攻防

立法院新會期開議，軍購特別條例再度成為朝野焦點。隨著日本大選結果與美方加壓，國民黨在農曆年前已鬆口，黨團將自提黨版，並列為本會期優先法案，同時強調三讀通過版本「絕非政院版」。然而，在支持軍購的立場背後，藍營內部對黨版規模、條件與策略的分歧，正逐漸浮上檯面。

