對美軍購3項發價書3月15日到期 顧立雄盼立院授權國防部先與美方簽署

立法院新會期今天開議，對美軍購特別條例成為攻防焦點。國防部長顧立雄今天表示，3項軍購發價書將在3月15日到期，考量預算編列等作業恐怕來不及，希望能夠取得立法院外交及國防委員會的同意，先行授權國防部與美方簽署3項軍購發價書。

行政院會去年通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，美國政府先前就當中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購及M109A7自走砲等3項軍售案向台灣提供發價書草案，有效期限至今年3月15日。

立法院會今天進行施政報告總質詢，顧立雄會前受訪時說，國防部還是希望能夠如期簽署發價書，即便政院版軍購特別條例付委審查，恐怕也難以在3月15日以前通過特別預算，因此想要取得立法院外交及國防委員會的同意，先行授權國防部與美方簽署3項軍購發價書，不致於讓能力建構產生延宕或必須重新啟動。

針對國民黨主席鄭麗文宣稱會積極主導、主動與美方溝通，顧立雄聽聞後則說，他不理解對方所言為何，美國白宮、國務院及國防部一再肯定1.25兆元國防特別預算，國防部也跟美方行政部門經過嚴謹分析，對美軍購有助於提升台灣防衛作戰能力，希望立法院以行政院版本作為審議核心。

媒體詢問，在野黨表態不會通過政院版軍購特別條例，國防部後續有何因應作為。顧立雄表示，我國面對敵情威脅，國防預算不分朝野，大家必須理性思考，「不要說一定不要怎麼樣，這種說法只能說欠缺理性思考。」