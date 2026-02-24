快訊

台南南化區發生規模4.3地震 有感搖晃持續時間短

聽新聞
0:00 / 0:00

軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院今日開議並開院會。記者李成蔭／攝影
立法院今日開議並開院會。記者李成蔭／攝影

軍購特別條例草案討論多時，立法院今天院會時協商，朝野黨團同意包括行政院版、民眾黨立法院黨團及其它相關版本都列入3月6日第2次會議議程付委審查。另外，有關總統國情報告，各黨團也同意今天下午4時30分做協商。

立法院今日開議並開院會，朝野黨團於會前溝通今日議程，經約30多分鐘的協商，各黨團達成共識，各黨團同意第5會期第1次會議議事日程照議程草案通過；原定2月24日下午施政質詢議程，移至上午報告事項完畢後進行，詢答完畢即行休息。

各黨團同意行政院函請審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及尚未提出之相關特別條例草案，均列入3月6日第2次會議議程報告事項交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。並請未提出之特別條例草案要在3月5日前提出，以利院會處理。

立法院今日開議並開院會，朝野黨團於會前溝通今日議程，經約30多分鐘的協商，各黨團達成共識，立法院長韓國瑜說明協商結論。記者李成蔭／攝影
立法院今日開議並開院會，朝野黨團於會前溝通今日議程，經約30多分鐘的協商，各黨團達成共識，立法院長韓國瑜說明協商結論。記者李成蔭／攝影

特別條例 行政院 立法院

延伸閱讀

立院新會期 卓榮泰喊話財劃法、總預算及軍購特別條例付委審查

影／卓榮泰：跨出和解第一步 軍購應回歸專業體系主導

鄭麗文指國民黨將積極主導對美軍購 卓榮泰：不宜由在野主導

黃國昌曝美國將提第二批對台軍售 反問美方：能否也尊重台灣民主程序

相關新聞

軍購特別條例下月6日付委 韓國瑜提醒藍黨團趨吉避凶

行政院版一點二五兆元軍購特別條例草案卡關已久，立法院昨朝野黨團協商後獲共識，拍板三月六日交付委員會審查。行政院長卓榮泰表...

觀察站／軍購條例付委 藍營分歧浮上檯面

立法院新會期開議，軍購特別條例再度成為朝野攻防焦點。隨著日本大選結果與美方加壓，國民黨在農曆年前已鬆口，黨團將自提黨版，...

軍購擋10次忽讓步 在野應給選民交代

立法院三黨24日在黨團協商達成共識，將放行行政院1.25兆軍購條例可付委審查。但此案上個會期藍白擋了10次，過年後卻突然放行，且理由顯得牽強，難免會讓外界質疑，為何之前要擋10次？是否因美方施壓就毫無抵抗之力？若未來執政黨遇阻皆需美方暗助，在野黨恐難發揮監督職責，立法權形同遭閹割。

軍購條例將付委 韓國瑜以「貼加官」酷刑提醒藍黨團趨吉避凶

立法院朝野簽下協商結論，確定國防特別條例草案3月6日付委。國民黨今舉行立法實務研討會商討軍購黨版與優先法案，立法院長韓國...

為何突放行軍購特別條例付委？ 傅崐萁三點回應狂讚韓國瑜

立法院朝野協商今天同意軍購特別條例草案將付委，外界也關注在野為何此時突然放行，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，立法院長韓國...

國民黨軍購立場誰說了算？鄭麗文路線牽動藍黨團攻防

立法院新會期開議，軍購特別條例再度成為朝野焦點。隨著日本大選結果與美方加壓，國民黨在農曆年前已鬆口，黨團將自提黨版，並列為本會期優先法案，同時強調三讀通過版本「絕非政院版」。然而，在支持軍購的立場背後，藍營內部對黨版規模、條件與策略的分歧，正逐漸浮上檯面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。