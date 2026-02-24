軍購特別條例立院要動了 朝野簽字同意3月6日付委

軍購特別條例草案討論多時，立法院今天院會時協商，朝野黨團同意包括行政院版、民眾黨立法院黨團及其它相關版本都列入3月6日第2次會議議程付委審查。另外，有關總統國情報告，各黨團也同意今天下午4時30分做協商。

立法院今日開議並開院會，朝野黨團於會前溝通今日議程，經約30多分鐘的協商，各黨團達成共識，各黨團同意第5會期第1次會議議事日程照議程草案通過；原定2月24日下午施政質詢議程，移至上午報告事項完畢後進行，詢答完畢即行休息。