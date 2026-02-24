快訊

鄭麗文指國民黨將積極主導對美軍購 卓榮泰：不宜由在野主導

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者余承翰／攝影
立法院新會期今天開議，朝野黨團都將軍購特別條例列為優先法案，國民黨主席鄭麗文昨天宣稱會積極主導。行政院長卓榮泰今天表示，對美軍購不宜交由在野黨主導，而是應該交由國防部等單位負責，但是共同跨出這一部非常重要，「無論大步或小步，我都非常歡迎。」

國民黨昨天舉辦新春團拜，針對朝野聚焦國防特別預算，鄭麗文會後受訪時表示，我國對美軍購延宕，最大責任在民進黨，不管關稅談判、軍購條例都不敢分享，「國民黨將會積極主導，幫台灣爭取到合理、需要的軍購」，國民黨團也會有自家版本，希望能夠主動跟美方溝通。

立法院會今天進行施政報告總質詢，針對鄭麗文的相關說法，卓榮泰會前受訪時表示，「新春之後，能夠共同跨出這一部非常重要，無論是大步或小步，我都感到非常歡迎」，然而對美軍購攸關國家與國防安全，應該交由國防部及軍方負責，「不宜由在野黨主導這件事情，但我還是歡迎共同跨出這一步。」

卓榮泰說，無論大家提出的方案有多少，行政院會審慎看待國防需求，如果能夠獲得先進、充沛且基於國防自主安全的項目，再加上我國發展國防相關產業所需，如果能夠帶動國內產業也應該一併納入，「未來將在國防工業、國防自主及國家安全三頭並進。」

