好消息！陳光復初一重傷後「昏迷指數從5往上升」 家屬發聲：目前進步中

澎湖縣長陳光復大年初一在文化局演藝廳不慎失足摔落階梯，腦部重傷昏迷，後轉送高雄榮總治療進行顱內減壓手術，據了解，陳光復昏迷指數上升，病況穩定好轉，家屬今天也透過臉書發聲，縣長目前進步中；行政院長卓榮泰上午9時47分前往高榮探望，醫療團隊全力照護觀察，未來一周仍是關鍵期。

根據馬公市長黃健忠還原事發經過，大年初一下午2時許，陳光復前往演藝廳春節行程並發放福袋，大合照結束後，一行人沿樓梯往下移動，走到只剩2、3個階梯時，疑似因視力因素不慎踩空，試圖抓欄杆卻沒抓到，後腦勺重摔，一度失去意識。

三總澎湖醫院後送高雄榮總治療，醫療團隊檢查發現陳光復蜘蛛網膜下出血，進行顱內減壓手術後，採取給藥治療措施。

家屬今天透過聲明表示，近日家人經歷煎熬時刻，但也感受到各界湧入的祝福與關心，成為守候親人復原的重要力量，行政院長卓榮泰代表總統賴清德，今天特別前來醫院探視慰問，對此表達誠摯感謝，會把這份溫暖與關懷銘記在心。

家屬指出，經高雄榮總院長陳金順率領醫療團隊詳細說明後，目前各項生命徵象穩定，且持續好轉中，醫療團隊將持續密切觀察與治療。家屬提到，陳光復展現一貫堅韌的生命力與復原意志，讓家人逐漸安心。

此外，家屬也感謝立委王定宇、高雄市長陳其邁及高雄市議員江瑞鴻在第一時間提供交通與後勤協助，讓家屬能無後顧之憂專心陪伴與照護。

家屬表示，陳光復向來關心澎湖建設與鄉親福祉，這次只是短暫休養，未來仍有許多工作要完成。最後，家屬也向第一線醫護人員的悉心照護，以及各界持續的關心與祝福表達感謝。縣府透露，縣長昏迷指數已有好轉，從原本指數5開始往上升，病況穩定。

醫療團隊表示，昏迷指數有進步，將持續監測腦壓和生命徵象，後續待恢復意識後，再進一步評估是否併發後遺症。