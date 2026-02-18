澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場
澎湖縣長陳光復大年初一到文化局演藝廳主持活動，下階梯時意外失足跌落，重創頭部昏迷，被緊急後送高雄榮總治療。當時隨行的馬公市長黃健忠接受媒體採訪時還原現場，指縣長是踩空時整個人轉身後仰頭部著地，失去知覺，希望大家為他祈禱集氣。
陳光復縣長大年初一行程滿檔，先後到城隍廟春節一條街、文化局演藝廳及花海休憩園區發放福袋，結果前往文化局演藝廳與觀眾打招呼時，在最後幾個台階踩空，發生意外。
當時在他身旁的黃健忠還原事故現場，指他們從廟橋街發完福袋後，兩點多趕到演藝廳，先在大廳福袋，接著進到演藝廳裡面要合鄉親大合照，於是一路走樓梯下去，不料距離地板幾個台階時可能踩空，他發現陳縣長先試圖抓住旁邊的欄杆等物，隨即整個人反轉往後仰，頭部著地，失去知覺。
黃健忠表示，當時現場鄉親看到這幕驚嚇大叫，縣長摔下去時直接躺在地板上，已沒有意識，大家馬上通報一一九，也初步做心肺復甦術，「我們一直喊縣長，他都沒有反應，沒有知覺」。
黃健忠說，陳光復縣長是一位勤政愛民的好縣長，春節期間仍忙著向鄉親拜年，發生這樣的憾事，大家都很惋惜，我們發動大家為縣長集氣，希望他能早日康復，繼續帶領馬公市與澎湖縣民。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。