澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場

澎湖縣長陳光復大年初一到文化局演藝廳主持活動，下階梯時意外失足跌落，重創頭部昏迷，被緊急後送高雄榮總治療。當時隨行的馬公市長黃健忠接受媒體採訪時還原現場，指縣長是踩空時整個人轉身後仰頭部著地，失去知覺，希望大家為他祈禱集氣。

陳光復縣長大年初一行程滿檔，先後到城隍廟春節一條街、文化局演藝廳及花海休憩園區發放福袋，結果前往文化局演藝廳與觀眾打招呼時，在最後幾個台階踩空，發生意外。

當時在他身旁的黃健忠還原事故現場，指他們從廟橋街發完福袋後，兩點多趕到演藝廳，先在大廳福袋，接著進到演藝廳裡面要合鄉親大合照，於是一路走樓梯下去，不料距離地板幾個台階時可能踩空，他發現陳縣長先試圖抓住旁邊的欄杆等物，隨即整個人反轉往後仰，頭部著地，失去知覺。

黃健忠表示，當時現場鄉親看到這幕驚嚇大叫，縣長摔下去時直接躺在地板上，已沒有意識，大家馬上通報一一九，也初步做心肺復甦術，「我們一直喊縣長，他都沒有反應，沒有知覺」。