快訊

馬公市長還原現場 陳光復踩空試圖抓欄杆…反轉後仰頭著地

春節發生意外！大陸湖北鞭炮廠爆炸 已知12人死亡

央視春晚台味濃！侯佩岑、張鈞甯現身 言承旭「Made in China」遭酸土味重

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復昨晚約7時許送抵高雄榮總急救，目前病況穩定，未來幾天是觀察期。本報資料照
澎湖縣長陳光復昨晚約7時許送抵高雄榮總急救，目前病況穩定，未來幾天是觀察期。本報資料照

澎湖縣陳光復大年初一到文化局演藝廳主持活動，下階梯時意外失足跌落，重創頭部昏迷，被緊急後送高雄榮總治療。當時隨行的馬公市長黃健忠接受媒體採訪時還原現場，指縣長是踩空時整個人轉身後仰頭部著地，失去知覺，希望大家為他祈禱集氣。

陳光復縣長大年初一行程滿檔，先後到城隍廟春節一條街、文化局演藝廳及花海休憩園區發放福袋，結果前往文化局演藝廳與觀眾打招呼時，在最後幾個台階踩空，發生意外。

當時在他身旁的黃健忠還原事故現場，指他們從廟橋街發完福袋後，兩點多趕到演藝廳，先在大廳福袋，接著進到演藝廳裡面要合鄉親大合照，於是一路走樓梯下去，不料距離地板幾個台階時可能踩空，他發現陳縣長先試圖抓住旁邊的欄杆等物，隨即整個人反轉往後仰，頭部著地，失去知覺。

黃健忠表示，當時現場鄉親看到這幕驚嚇大叫，縣長摔下去時直接躺在地板上，已沒有意識，大家馬上通報一一九，也初步做心肺復甦術，「我們一直喊縣長，他都沒有反應，沒有知覺」。

黃健忠說，陳光復縣長是一位勤政愛民的好縣長，春節期間仍忙著向鄉親拜年，發生這樣的憾事，大家都很惋惜，我們發動大家為縣長集氣，希望他能早日康復，繼續帶領馬公市與澎湖縣民。

馬公市長黃健忠還原澎湖縣長陳光復摔傷現場，並發動集氣，希望他早日康復。圖／翻攝自黃健忠臉書
馬公市長黃健忠還原澎湖縣長陳光復摔傷現場，並發動集氣，希望他早日康復。圖／翻攝自黃健忠臉書

馬公 澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

澎湖娘家宴席開206桌！鄉親團圓敘舊 齊為陳光復集氣祈福

陳光復已手術未脫險 澎湖縣府：目前情況穩定 懇請大眾持續集氣祈福

陳其邁：陳光復顱內減壓手術已完成 盼恢復健康

影／陳光復未脫險 賴總統：緊急開刀部分頭蓋骨拿起減壓 目前手術順利

相關新聞

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場

澎湖縣長陳光復大年初一到文化局演藝廳主持活動，下階梯時意外失足跌落，重創頭部昏迷，被緊急後送高雄榮總治療。當時隨行的馬公...

陳光復已手術未脫險 澎湖縣府：目前情況穩定 懇請大眾持續集氣祈福

澎湖縣長陳光復昨天下午發福袋行程時從階梯上摔落並撞擊後腦勺，昏迷一度失去呼吸心跳，送醫後轉院至高雄榮總救治，賴總統、副總...

陳光復摔倒後送高雄榮總開刀 柯文哲：澎湖醫療資源是否缺乏

澎湖縣長陳光復昨走春發福袋，不慎從階梯摔落，撞到後腦勺，引發顱內出血，當場昏迷失去呼吸心跳，目前在高雄榮總動手術。民眾黨...

陳光復左眼失明疑光線反差大跌倒 醫研判單眼視力缺乏「這感覺」所致

70歲澎湖縣長陳光復昨下午在文化局演藝廳參加春節表演活動時，不慎從階梯直接摔落倒地，頭部受到重創，當場無呼吸心跳，晚間以...

陳光復昏迷未脫險 蔣萬安發聲盼各界集氣 籲民眾留意自身安全

澎湖縣長陳光復昨走春發福袋，不慎從階梯摔落，撞到後腦勺，引發顱內出血，當場昏迷失去呼吸心跳，目前在高雄榮總動手術。台北市...

影／陳光復未脫險 賴總統：緊急開刀部分頭蓋骨拿起減壓 目前手術順利

澎湖縣長陳光復昨在文化局演藝廳參加春節公演活動時，不慎於階梯失足跌倒，一度失去呼吸心跳，經三總澎湖分院搶救13分鐘才恢復...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。