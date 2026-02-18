陳光復已手術未脫險 澎湖縣府：目前情況穩定 懇請大眾持續集氣祈福
澎湖縣長陳光復昨天下午發福袋行程時從階梯上摔落並撞擊後腦勺，昏迷一度失去呼吸心跳，送醫後轉院至高雄榮總救治，賴總統、副總統蕭美琴等人紛紛集氣祈求早日康復。澎湖縣政府表示，陳光復目前情況穩定，持續接受醫療團隊觀察與治療中。
澎湖縣政府表示，感謝醫療團隊的專業照護，也感謝各界滿滿的關心與祝福。縣長與家屬都深深感受到這份溫暖與支持。也懇請大家持續為縣長集氣、祈福，「讓我們熟悉的那份溫暖與力量，再次回到我們身邊，回到他熱愛的崗位，繼續為澎湖打拚」。澎湖是一個彼此扶持、彼此守望的地方。「此時此刻，我們更需要團結。您的祝福，就是最溫暖、最強大的力量」。
澎湖縣政府表示，謝謝大家的集氣與守望。讓我們一起為縣長祈福。
針對陳光復最新情況，賴總統上午在台南時說，高雄榮總昨天晚上緊急開刀，把頭蓋骨拿一部分起來，然後來減壓，就是腦壓的減壓手術，目前手術也順利。現在的情況是比在澎湖的時候要來得好、進步一些，但是人還是陷於危險當中，所以剛剛在拜拜的時候，也有為陳光復祈福，大家也給陳光復加油打氣，希望能夠早日康復。
