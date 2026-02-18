陳其邁：陳光復顱內減壓手術已完成 盼恢復健康

高雄市長陳其邁今天表示，澎湖縣長陳光復顱內減壓手術已完成，上午經向院方了解狀況，未來1週左右可說是恢復關鍵期，希望大家一同為陳光復集氣，希望早日恢復健康。

陳其邁上午到彌陀區彌壽宮拜廟參香暨發小紅包，接受媒體聯訪時說，已聯繫家屬，希望大家一同集氣，希望陳光復早日恢復健康。

陳光復由於撞擊造成顱內出血，採藥物及顱內減壓手術等加強治療，未來幾天是危險觀察期。

陳其邁表示，參香祈福希望國泰民安、風調雨順，也希望新的一年，立法院不要砍包括軍購預算或國防有關支出，更重要的是中央政府總預算案攸關地方福國利民政策及基礎建設。

他說，希望新的一年朝野和諧，立法院盡快通過軍購預算與總預算案，開議後有新朝野互動，以國家為念，讓台灣更好、經濟更繁榮、人民有更好生活。