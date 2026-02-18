陳光復摔倒後送高雄榮總開刀 柯文哲：澎湖醫療資源是否缺乏

澎湖縣長陳光復昨走春發福袋，不慎從階梯摔落，撞到後腦勺，引發顱內出血，當場昏迷失去呼吸心跳，目前在高雄榮總動手術。民眾黨創黨主席柯文哲表示，如果澎湖要進行緊急手術還得送到高雄去，他關心澎湖的醫療資源是否有所缺乏。

柯文哲今天到苗栗頭份義民廟參拜，並發放小紅包，向民眾拜年。對於澎湖縣長陳光復從階梯摔落事件，柯文哲在面對媒體聯訪時表示，因為他沒有看過病歷，所以也沒有什麼看法。不過是這樣，以前在台大當醫生的時候，常遇到有可能「跌倒後腦出血」，但有時候是反過來，是「先腦出血才跌倒」。