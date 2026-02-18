陳光復左眼失明疑光線反差大跌倒 醫研判單眼視力缺乏「這感覺」所致

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
澎湖縣長陳光復（中）昨參加活動時不慎在階梯失足撞擊後腦，目前手術順利，情況比較進步，但仍陷於危險中。圖／取自陳光復臉書
70歲澎湖縣長陳光復昨下午在文化局演藝廳參加春節表演活動時，不慎從階梯直接摔落倒地，頭部受到重創，當場無呼吸心跳，晚間以直升機後送高雄榮總搶救。賴清德總統今到台南武廟參拜，受訪時談到陳光復的情況表示，目前手術順利，情況比較進步，但仍還陷於危險當中，拜拜時有替陳祈福，希望能夠早日康復。

賴清德總統說，陳光復倒下原因到底是因為心臟的心律不整，還是說視力不好，所以失足跌倒，導致後腦勺著地受到撞擊，造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識，因為情況緊急立即送醫救治。

其實，陳光復的左眼在幼時遭公雞啄傷，但因延誤治療導致失明而裝上義眼，右眼也於2015年時因視網膜破裂曾進行手術，昨疑似是在演藝廳內場光線反差大下失足後，倒地不起昏迷。

對此，三總眼科主任呂大文說，雙眼看東西可以有立體感，包括拿東西、下樓梯等都十分需要「立體的感覺」，但對於僅有單眼視力的人來說，看東西失去了立體感，雖然立體的感覺，可以靠經驗彌補，但仍比一般人差，有時仍會發生意外事件；尤其是，下樓梯時，雙腳必須交互動作，對於看東西沒有立體感的人，可能會看不清楚階梯與階梯間的距離而踩空跌倒。

「若在光線反差大的環境下，更容易增加跌倒的風險。」呂大文說，光線反差大的環境下，所有東西缺乏光線的照射下，此時東西的陰影並不顯著，造成立體感更加的不明顯，下樓梯時更加危險。

呂大文說，不僅是單眼視力或視網膜剝離、破裂的人，許多年長者也有白內障、青光眼等視力不佳問題，合併雙腳常有肌無力，而不小心跌倒，且面對突然跌倒的狀況，年長者反應也較慢，無法立即保護自己，導致傷勢往往較為嚴重，建議年長者上下樓梯時應緊握扶手，或是一旁應有人攙扶，若已有白內障、青光眼、視網膜剝離或破裂等視力問題，也應立即處理，以防跌倒。

