陳光復昏迷未脫險 蔣萬安發聲盼各界集氣 籲民眾留意自身安全

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天祝福陳光復早日康復，並盼各界集氣。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安今天祝福陳光復早日康復，並盼各界集氣。記者洪子凱／攝影

澎湖縣陳光復昨走春發福袋，不慎從階梯摔落，撞到後腦勺，引發顱內出血，當場昏迷失去呼吸心跳，目前在高雄榮總動手術。台北市長蔣萬安今也送上祝福，盼其早日康復，也呼籲民眾到人潮眾多處務必留意自身安全。

陳光復大年初一下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯上摔落並撞擊後腦勺，當場昏迷一度失去呼吸心跳，緊急送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復，目前後送高雄榮總緊急手術，目前尚未脫離險境，各界也紛紛為奇集氣，盼陳早日康復。

蔣萬安今天上午到士林慈誠宮參拜，也送上祝福希望陳能早日康復，也盼各界能夠為陳光復集氣。

蔣萬安也提醒，過年期間很多民眾都會外出到人潮眾多地方走春，務必注意自身安全，能夠開心出門平安回家。

陳光復 蔣萬安 澎湖縣

