影／陳光復未脫險 賴總統：緊急開刀部分頭蓋骨拿起減壓 目前手術順利

澎湖縣長陳光復昨在文化局演藝廳參加春節公演活動時，不慎於階梯失足跌倒，一度失去呼吸心跳，經三總澎湖分院搶救13分鐘才恢復心跳，隨後轉至高雄榮總救治；賴清德總統今天表示，經昨晚緊急開刀，把頭蓋骨一部分拿起來後減壓，也就是腦壓的減壓手術，目前手術順利。

賴總統大年初二拜廟、發紅包行程第一站，清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個1元福袋；他致詞時提到陳光復的狀況表示，陳縣長昨天早起跑行程的時候，人突然倒下，倒下的原因是到底是因為心臟的關係，心律不整，還是說視力不好，踏出去絆倒，導致後腦勺著地受到撞擊。

賴總統說，撞擊造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識，情況比較緊急，在澎湖醫院做好基本的處理後，送到高雄榮總，高雄榮總昨天晚上有緊急開刀，把頭蓋骨拿一部分起來，然後來減壓，就是腦壓的減壓手術，目前手術也順利。

賴總統指出，現在的情況是比在澎湖的時候要來得好、進步一些，但是人還是陷於危險當中，所以剛剛在拜拜的時候，也有為陳光復縣長祈福，大家也給陳光復加油打氣，希望能夠早日康復。