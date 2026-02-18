陳光復尚未脫險 名嘴曝他自費讓弱勢童補習英文 網集氣：好人會有好報

澎湖縣長陳光復昨天大年初一下午跑行程發放福袋時，疑失足摔下樓梯，顱內出血昏迷，送醫後轉院到高雄榮總救治，各界為他集氣祈福。

政治評論員王瑞德在臉書表示，陳光復在上一次連任落選後，寧可賣掉酒莊再回租，自費出資聘請英文老師，讓低收入戶學童到酒莊免費補習，而且天天開車接送。「他是個好長輩，希望一切平安」。其他網友表示，「善心人會有善心報，祝福陳光復縣長一切平安」、「好人會有好報的」、「希望陳縣長脫離險境」。

陳光復關心弱勢、熱愛澎湖，此為二度回鍋執政，他曾說，少子化浪潮對人口老化的澎湖縣加倍衝擊，為此他推生育、育兒津貼、托育補助，擴充公共托育空間、開辦臨時托育。另國中、小營養午餐費全免，還加碼供應魚肉、牛奶、水果，並補助高中職及大專院校學生1萬元購書與通勤。

澎湖縣政府去年推動「高中職學生就學津貼補助」的社會福利政策，每名學生都有1萬元補助，2018年起國中小營養午餐完全免費，且將每名學童營養午餐費從每月700元提高至1000元。