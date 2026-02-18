快訊

過年別踩雷！初二回娘家避開5大禁忌 做錯這事恐將財氣一併倒掉

沒關稅沒投資！川普啟動美日「超大型」協議 首波360億美元對象出爐

不斷更新／初二回娘家車流激增！國道清晨連爆3起追撞事故 回堵紓解中

聽新聞
0:00 / 0:00

陳光復尚未脫險 名嘴曝他自費讓弱勢童補習英文 網集氣：好人會有好報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
澎湖縣長陳光復昨天疑失足摔下樓梯，顱內出血昏迷，送醫後轉院到高雄榮總救治，各界為他集氣祈福。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復昨天疑失足摔下樓梯，顱內出血昏迷，送醫後轉院到高雄榮總救治，各界為他集氣祈福。記者張議晨／攝影

澎湖縣陳光復昨天大年初一下午跑行程發放福袋時，疑失足摔下樓梯，顱內出血昏迷，送醫後轉院到高雄榮總救治，各界為他集氣祈福。

政治評論員王瑞德在臉書表示，陳光復在上一次連任落選後，寧可賣掉酒莊再回租，自費出資聘請英文老師，讓低收入戶學童到酒莊免費補習，而且天天開車接送。「他是個好長輩，希望一切平安」。其他網友表示，「善心人會有善心報，祝福陳光復縣長一切平安」、「好人會有好報的」、「希望陳縣長脫離險境」。

陳光復關心弱勢、熱愛澎湖，此為二度回鍋執政，他曾說，少子化浪潮對人口老化的澎湖縣加倍衝擊，為此他推生育、育兒津貼、托育補助，擴充公共托育空間、開辦臨時托育。另國中、小營養午餐費全免，還加碼供應魚肉、牛奶、水果，並補助高中職及大專院校學生1萬元購書與通勤。

澎湖縣政府去年推動「高中職學生就學津貼補助」的社會福利政策，每名學生都有1萬元補助，2018年起國中小營養午餐完全免費，且將每名學童營養午餐費從每月700元提高至1000元。

澎湖縣 陳光復 托育

延伸閱讀

跌倒昏迷一度沒呼吸心跳…澎湖縣長陳光復仍未脫險 家屬發聲

澎湖縣長陳光復跌倒仍未脫險 家人代發聲：會度過難關

澎湖縣長陳光復摔下樓梯顱內出血…轉診高榮開腦手術 未來3天是關鍵

影／澎湖縣長陳光復摔下樓梯重傷昏迷 晚間7點抵達高榮畫面曝光

相關新聞

陳光復尚未脫險 名嘴曝他自費讓弱勢童補習英文 網集氣：好人會有好報

澎湖縣長陳光復昨天大年初一下午跑行程發放福袋時，疑失足摔下樓梯，顱內出血昏迷，送醫後轉院到高雄榮總救治，各界為他集氣祈福...

跌倒昏迷一度沒呼吸心跳…澎湖縣長陳光復仍未脫險 家屬發聲

澎湖縣長陳光復今午在文化局演藝廳摔下階梯，當場昏迷失去呼吸心跳，先送三軍總醫院澎湖分院急救後，晚間後送至高雄榮民總醫院，...

陳光復跌倒腦溢血一度心跳停止 蘇一峰：如缺氧過久「植物人機率高」

澎湖縣長陳光復今天下午四時許，於澎湖縣文化局演藝廳失足，導致顱內出血，一度失去呼吸心跳，緊急送至三總澎湖分院急救，雖恢復...

影／澎湖縣長陳光復摔下樓梯重傷昏迷 晚間7點抵達高榮畫面曝光

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷一度失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復心跳，...

陳光復摔倒後送高雄榮總 到院時無意識、未來7天關鍵期

澎湖縣長陳光復大年初一下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯上摔落並撞擊後腦勺，當場昏迷一度失去呼吸心跳，緊急送三...

澎湖副縣長林皆興 代行縣長職

澎湖縣長陳光復昨在文化局演藝廳參加春節公演活動時，不慎於階梯失足跌倒，一度失去呼吸心跳，經三總澎湖分院搶救十三分鐘才恢復...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。