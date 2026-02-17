跌倒昏迷一度沒呼吸心跳…澎湖縣長陳光復仍未脫險 家屬發聲

澎湖縣長陳光復今午在文化局演藝廳摔下階梯，當場昏迷失去呼吸心跳，先送三軍總醫院澎湖分院急救後，晚間後送至高雄榮民總醫院，確認顱內出血將進行顱內減壓手術，未來3至7天是關鍵期。他的家人晚間發文，請求疼愛他的朋友，將關心化作祈禱與力量，一起守護他。

陳光復今午摔倒昏迷，先在三總澎湖分院急救13分鐘，恢復生命徵象後評估後送高雄榮總，目前由專業團隊全力救治中。

陳光復的家人晚間在臉書發文，感謝大家的關心。文中表示，今天下午的一場意外，對他們全家人來說都是極大的震撼，目前陳已送抵高雄榮總，並由專業醫療團隊接手進行相關手術與後續治療。

陳的家人感謝總統、副總統、行政院長、縣府團隊及各界好友在第一時間提供的協助與關懷。「看到大家紛紛傳來的訊息與關心，我們非常感謝，也想對所有參與搶救的醫護人員與醫療團隊，致上最深、最誠摯的謝意」。

文中提及，未來幾天是關鍵的觀察期，陳光復一向堅強、韌性十足，家人相信他一定會努力度過這個難關。也請求每一位疼愛光復的朋友，將這份關心化作祈禱與力量，一起守護他。

陳光復家人同時表示，為讓他能安靜接受治療，請大家給予一點空間，暫時先不要前往醫院或撥打電話。

陳光復約晚間七點扺達高雄榮總，高榮院長陳金順說，陳縣長經過院內系列檢查，確認是意外撞擊造成腦部顱內出血，目前除藥物治療外，將進行顱內減壓手術，後續再轉入加護病房，目前由高榮重症及心臟、神經外科團隊負責治療。