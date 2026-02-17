澎湖縣長陳光復跌倒仍未脫險 家人代發聲：會度過難關

澎湖縣長陳光復17日下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復生命徵象，今晚7點陳轉診高雄榮總，確認顱內出血，需進行顱內減壓手術，未來3至7天仍是關鍵期，陳光復臉書也更新動態，感謝各界關心。

陳光復的家人在陳光復官方臉書發文指出，「今天下午的一場意外，對我們全家人來說都是極大的震撼，目前光復已送抵高雄榮總，並由專業醫療團隊接手進行相關手術與後續治療。」

家人表示，「感謝總統、副總統、行政院長、縣府團隊以及各界好友在第一時間提供的協助與關懷。看到大家紛紛傳來的訊息與關心，我們非常感謝，也想對所有參與搶救的醫護人員與醫療團隊，致上最深、最誠摯的謝意。」

家人說，「未來幾天是關鍵的觀察期，光復一向堅強、韌性十足，我們相信他一定會努力度過這個難關。在此，我們誠摯地請求每一位疼愛光復的朋友，將這份關心化作祈禱與力量，讓我們一起守護他。」

最後家人希望陳光復能安靜接受治療，「請大家給予一點空間，暫時先不要前往醫院或撥打電話，您的心意我們都收到了。再次謝謝大家，平安。」