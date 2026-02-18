聽新聞
澎湖副縣長林皆興 代行縣長職

聯合報／ 記者張議晨李成蔭／連線報導
陳光復妻子昨晚已自澎湖趕到高雄榮總陪伴。記者張議晨／攝影
澎湖縣陳光復昨在文化局演藝廳參加春節公演活動時，不慎於階梯失足跌倒，一度失去呼吸心跳，經三總澎湖分院搶救十三分鐘才恢復心跳，隨後轉至高雄榮總救治。澎湖縣政府昨傍晚表示，將由副縣長林皆興代行縣長職務。

澎湖縣政府行政處表示，陳縣長受傷期間，縣政事務將依規定由林皆興代行，縣府團隊將維持正常運作，各項春節期間的為民服務與公共安全維護工作均照常進行，請鄉親放心，林皆興也代表縣府團隊，感謝各界關心，並祈願陳縣長早日康復。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統於台南走春拜廟行程期間得知消息，第一時間立即致電了解病況，關心家屬，並且請澎湖三總務必全力救治，也請內政部、衛福部及高雄榮總醫療團隊，做好後送相關醫療準備，深切期盼祝福陳縣長早日康復。

賴總統也於臉書發文關心，他表示，昨天大年初一，他和副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰分別走訪各地，向國人拜年，但在行程中，傳來陳光復受傷的消息，他已經在第一時間致電家屬關心，並請醫療團隊全力救治，祈願縣長平安度過難關。

澎湖縣 陳光復

