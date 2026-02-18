陳光復摔倒後送高雄榮總 到院時無意識、未來7天關鍵期

澎湖縣長陳光復大年初一下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯上摔落並撞擊後腦勺，當場昏迷一度失去呼吸心跳，緊急送三軍總醫院澎湖分院急救約十三分鐘才恢復心跳，家屬與醫療團隊隨後決定申請醫療專機後送台灣本島，轉至高雄榮總救治。高雄榮總晚間評估確認顱內出血，將進行顱內減壓手術，未來三到七天仍是關鍵期。

高榮院長陳金順晚間對外說明，經院內系列檢查，確認是意外撞擊造成腦部顱內出血，目前除藥物治療外，將進行顱內減壓手術，後續再轉入加護病房，目前由高榮重症及心臟、神經外科團隊負責治療。

陳金順說，陳縣長到院時仍無意識，未來三到七天仍是危險觀察期，至於是先昏厥再跌倒還是跌倒後昏厥，就現場人員描述應是跌倒才昏厥，撞擊點是後腦勺部位。

陳光復春節行程滿檔，昨下午二時四十分許抵達演藝廳大廳，向民眾拜年並發放福袋，約三時許下樓時疑似失足摔下樓梯，因撞擊頭部受傷，導致顱內出血，一度在現場失去呼吸心跳。

三總澎湖分院副院長田烱璽稍早也在傍晚出面說明，田指出，陳光復送院前就無呼吸心跳，到院後以心肺復甦術急救，並給予升壓藥，急救十三分鐘後，約三時卅一分恢復心跳、血壓。

田烱璽說，後續針對腦部出血狀況做檢查，掌握充分訊息之後馬上啟動醫療後送。他說，生命徵象最重要的就是循環，確實在救治過程中花了一段時間；神經外科醫師建議家屬，在避免腦部損傷的前提下，有跟高雄榮總團隊溝通可能要進行低溫治療，拯救腦部損傷的問題，如果能成功恢復意識，會是期望的好結果，希望在高榮能有更好的消息。

陳光復約五時四十七分離開澎湖分院，後由醫療專機後送台灣本島治療，約六時四十分許降落小港機場，七時抵達高雄榮總，由女兒陪伴進入急診室，陳妻也隨後抵達。陳光復抵達高榮時全身都是醫療儀器，縣府人員派員以棉被遮擋，副縣長林皆興因也在高榮等候。