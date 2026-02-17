陳光復跌倒腦溢血一度心跳停止 蘇一峰：如缺氧過久「植物人機率高」

澎湖縣長陳光復今天下午四時許，於澎湖縣文化局演藝廳失足，導致顱內出血，一度失去呼吸心跳，緊急送至三總澎湖分院急救，雖恢復心跳，但仍處於重度昏迷，傍晚轉至高雄榮總繼續急救；台北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，依照新聞內容描述，即使經過搶救恢復血壓心跳，即使後續救回是植物人的機率也很高。

蘇一峰表示，目前仍無法確定陳光復縣長是「先出現身體問題導致跌倒」，還是「單純跌倒後外傷引發腦溢血」，兩種情況對預後影響極大。若是身體先出問題，常見的原因包括兩類，一種是腦部血管破裂引起的自發性腦溢血；二是心臟疾病，如心肌梗塞或心律不整造成的突然昏迷。

若屬自發性腦溢血導致意識喪失而失足，等於腦部已先出血，又因跌倒造成二次傷害。依媒體描述，事發地點距離醫院約五到十分鐘車程，若現場未即時施行急救，等待救護車再加上送抵達醫院的時間恐已超過十分鐘，加上後續指出院方花了約十三分鐘才恢復生命徵象，整體缺氧時間過長，幾乎可判定已造成嚴重腦部損傷。

另一種可能為心臟問題引發昏迷跌倒，無論是心肌梗塞或心律不整，都會使血液無法有效供氧至腦部，若現場無人施行心肺復甦術（CPR），出現到院前心跳停止（OHCA），往往錯失黃金救援期。蘇一峰指出，心跳停止後的黃金搶救時間約為五分鐘，若缺氧過久，即便救回心跳，也常留下不可逆的腦傷，甚至進入植物人狀態。

相較之下，若只是單純失足撞擊頭部造成腦出血，只要在24小時內緊急處理，依出血量與意識狀況評估是否開刀，愈早介入，存活與功能恢復機會愈高，但是從目前的新聞進度觀察，三總澎湖分院並未立即替縣長動刀。蘇一峰表示，如果是第三種情況，這類外傷性出血的預後通常優於前述兩種狀況，也較少演變為植物人。

蘇一峰提醒，近期氣溫劇烈變化正是腦溢血與腦中風好發季節，天氣轉冷會使血管收縮、血壓升高，若本身有高血壓、高血脂或糖尿病等慢性病，血管較脆弱，隨時可能因血壓波動而破裂，出現自發性腦溢血。腦溢血本身死亡率可從兩成至九成不等，屬於高致命性疾病，即使沒有三高問題，70歲以上長者血管狀況本就較年輕人脆弱，也屬高風險族群。

他舉例，2024年底名嘴張友驊也是因滑倒重創頭部導致腦溢血，最終不幸離世，提醒長者近期務必注意保暖、防跌倒，飲食避免過度油膩，以降低突發腦血管疾病風險。