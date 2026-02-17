影／澎湖縣長陳光復摔下樓梯重傷昏迷 晚間7點抵達高榮畫面曝光

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷一度失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復心跳，但陳狀況仍不樂觀，家屬決定後送台灣本島，已完成醫療專機申請，專機約6點40分許降落小港機場，約7點抵達高雄榮總急救。

三總澎湖分院副院長田炯璽今下午解釋陳光復病情，田指出，陳光復縣長送院前就無呼吸心跳，到院後以心肺復甦術急救，並給予升壓藥，急救13分鐘後，約3點31分恢復心跳、血壓。

田炯璽說，因陳光復是跌倒受傷，推測是頭部重創，先做全身電腦斷層，因詳細病況細節屬於個資，但初步排除昏迷、心跳停止是心血管疾病所致，但是否心律不整造成，仍無法釐清，也就是造成陳光復跌倒昏迷的原因仍待查。

陳光復抵達高榮時全身都是醫療儀器，縣府人員派員以棉被遮擋，副縣長林皆興因是高雄人，目前也在高榮等候，至於陳光復病況，高榮則說要檢查釐清後才能對外說明。