快訊

明北部涼冷局部低溫13度 初三起回溫中南部高溫上看28度

繼記憶體後下一個暴漲零件？MLCC霸主村田證實考慮漲價 股價飆近7%

影／澎湖縣長陳光復摔下樓梯重傷昏迷 晚間7點抵達高榮畫面曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影

澎湖縣陳光復今天下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷一度失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復心跳，但陳狀況仍不樂觀，家屬決定後送台灣本島，已完成醫療專機申請，專機約6點40分許降落小港機場，約7點抵達高雄榮總急救。

三總澎湖分院副院長田炯璽今下午解釋陳光復病情，田指出，陳光復縣長送院前就無呼吸心跳，到院後以心肺復甦術急救，並給予升壓藥，急救13分鐘後，約3點31分恢復心跳、血壓。

田炯璽說，因陳光復是跌倒受傷，推測是頭部重創，先做全身電腦斷層，因詳細病況細節屬於個資，但初步排除昏迷、心跳停止是心血管疾病所致，但是否心律不整造成，仍無法釐清，也就是造成陳光復跌倒昏迷的原因仍待查。

陳光復抵達高榮時全身都是醫療儀器，縣府人員派員以棉被遮擋，副縣長林皆興因是高雄人，目前也在高榮等候，至於陳光復病況，高榮則說要檢查釐清後才能對外說明。

澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影
澎湖縣長陳光復約晚間7時許送抵高雄榮總急救。記者張議晨／攝影

陳光復 澎湖縣 高雄 榮總

延伸閱讀

澎湖縣長陳光復摔下階梯送醫治療 縣府緊急宣布：副縣長代理縣政

急救13分搶命！澎湖縣長陳光復跌倒一度失去心跳 三總團隊曝病況

陳光復踩空階梯跌倒昏迷！直升機後送高雄榮總救治 預計18時抵達

陳光復摔下樓梯頭部撞擊送醫 賴總統發文關心：請醫療團隊全力救治

相關新聞

急救13分搶命！澎湖縣長陳光復跌倒一度失去心跳 三總團隊曝病況

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷一度失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復心跳，...

澎湖縣長陳光復摔下階梯送醫治療 縣府緊急宣布：副縣長代理縣政

​澎湖縣長陳光復今（17）日下午3時許，前往澎湖縣文化局演藝廳參加春節公演活動並發放福袋時，不慎於階梯失足跌倒，一度失去...

影／澎湖縣長陳光復摔下樓梯重傷昏迷 晚間7點抵達高榮畫面曝光

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷一度失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復心跳，...

陳光復摔下樓梯頭部撞擊送醫 賴總統發文關心：請醫療團隊全力救治

澎湖縣長陳光復今天在春節行程途中疑似失足摔下樓梯，撞擊頭部後昏迷，緊急送醫。賴清德總統稍早表達關心，除致電了解病況、關心...

一度失去呼吸心跳！澎湖縣長陳光復摔落樓梯疑腦出血 後送本島治療

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，傳出陳當場昏迷，已送三軍總醫院澎湖分院急救；據了解，...

陳光復踩空階梯跌倒昏迷！直升機後送高雄榮總救治 預計18時抵達

70歲的澎湖縣長陳光復今天在當地參加活動時，不慎踩空階梯跌倒呈現昏迷，緊急送三總澎湖分院急救，目前已由直升機後送，預計晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。