陳光復摔下樓梯頭部撞擊送醫 賴總統發文關心：請醫療團隊全力救治

澎湖縣長陳光復今天在春節行程途中疑似失足摔下樓梯，撞擊頭部後昏迷，緊急送醫。賴清德總統稍早表達關心，除致電了解病況、關心家屬，也請有關單位做好相關醫療準備，期盼陳光復早日康復；民進黨、國民黨也都表示，期盼陳光復盡早恢復健康。

澎湖縣長陳光復春節行程滿檔，今天2時40分許抵達文化局藝廳大廳，並向民眾分送福袋，約3時許下樓時疑似失足摔下樓梯，因撞擊頭部受傷，目前已送三軍總醫院澎湖分院急救，病情仍待縣府、院方對外說明。消息一出，引發各界關注。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統於台南走春拜廟行程期間得知消息，第一時間立即致電了解病況，關心家屬，並且請澎湖三總務必全力救治，也請內政部、衛福部及高雄榮總醫療團隊，做好後送相關醫療準備，深切期盼祝福陳縣長早日康復。

賴總統稍早也於臉書發文關心，他表示，今天是大年初一，他和副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰分別走訪各地，向國人拜年，但在行程中，傳來陳光復受傷的消息，他已經在第一時間致電家屬關心，並請醫療團隊全力救治；祈願光復縣長平安度過難關，也請大家務必保重身體，平安過好年。民進黨表示，願陳光復一切平安，盡早恢復健康；國民黨也說，祝福陳光復早日康復。