快訊

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」原因曝光

昔日頂流男神逃稅4.8億被封殺 消失4年再現身顏值竟不跌反升

急救13分搶命！澎湖縣長陳光復跌倒一度失去心跳 三總團隊曝病況

聽新聞
0:00 / 0:00

陳光復摔下樓梯頭部重創 綠營澎湖縣黨部主委趕赴醫院陪伴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復早上還在發紅包，下午就失足昏迷。圖／取自陳光復臉書
澎湖縣長陳光復早上還在發紅包，下午就失足昏迷。圖／取自陳光復臉書

澎湖縣陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，傳出陳當場昏迷，目前已送三軍總醫院澎湖分院急救，病情仍待縣府、院方對外說明；民進黨澎湖縣黨部主委顏家康說，陳光復縣長現正在做檢查，預計後送高雄榮總進一步治療。

陳光復春節行程滿檔，下午2時40分許抵達演藝廳大廳，向民眾分送福袋，約3時許下樓時疑似失足摔下樓梯，因撞擊頭部受傷，目前仍在醫院急救。

縣府人員對於陳光復狀況所知不多，後由顏家康趕赴醫院陪伴，澎湖縣消防局長許文光說，縣長送醫後在三總澎湖分院急診室做檢查；至於送醫前狀況，許則強調有恢復意識，未多談病情。

顏家康說，陳光復縣長目前在急診室做檢查，預計後送高雄榮總進一步治療，他還未與縣長講上話，狀況待後續再跟大家說明。

澎湖縣 陳光復

延伸閱讀

撞到頭部昏迷！澎湖縣長陳光復春節發福袋 失足摔下樓梯緊急送醫

馬年百福具臻福袋討喜 澎湖民眾湧現爭相索取

民進黨澎湖黨代表大會 行動支持提名人選

澎湖縣長陳光復獲民進黨提名爭取連任 國民黨3月決定人選

相關新聞

急救13分搶命！澎湖縣長陳光復跌倒一度失去心跳 三總團隊曝病況

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳摔下階梯，陳當場昏迷一度失去呼吸心跳，送三軍總醫院澎湖分院急救約13分鐘才恢復心跳，...

澎湖縣長陳光復摔下階梯送醫治療 縣府緊急宣布：副縣長代理縣政

​澎湖縣長陳光復今（17）日下午3時許，前往澎湖縣文化局演藝廳參加春節公演活動並發放福袋時，不慎於階梯失足跌倒，一度失去...

陳光復摔下樓梯頭部撞擊送醫 賴總統發文關心：請醫療團隊全力救治

澎湖縣長陳光復今天在春節行程途中疑似失足摔下樓梯，撞擊頭部後昏迷，緊急送醫。賴清德總統稍早表達關心，除致電了解病況、關心...

一度失去呼吸心跳！澎湖縣長陳光復摔落樓梯疑腦出血 後送本島治療

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，傳出陳當場昏迷，已送三軍總醫院澎湖分院急救；據了解，...

陳光復踩空階梯跌倒昏迷！直升機後送高雄榮總救治 預計18時抵達

70歲的澎湖縣長陳光復今天在當地參加活動時，不慎踩空階梯跌倒呈現昏迷，緊急送三總澎湖分院急救，目前已由直升機後送，預計晚...

撞到頭部昏迷！澎湖縣長陳光復春節發福袋 失足摔下樓梯緊急送醫

澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，傳出陳當場昏迷，目前已送三軍總醫院澎湖分院急救，病情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。