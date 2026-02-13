賴總統特赦殺害身障者老婦 身障團體痛批：政策跳票卻用特赦轉移焦點

總統府昨公告，賴清德總統批示特赦殺害重度身障兒子的母親林劉龍子，採「免刑不免罪」不必發監持行。台灣障礙者權益促進會對該決定表達遺憾，認為國家憐憫不應合理化奪走身障者生命行為；台灣身障者自立生活聯盟也痛批，賴總統競選期間對身障族群多項承諾跳票，政府長照改革淪為口號，卻以特赦個案模糊政策失職，是對障礙者生命權的無視，對承受長照壓力者無以交代。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔說，賴總統曾在出席長照記者會時，稱照服員薪水3萬元，雖然辛苦但可視為「做功德」，而一位真正負責的總統，不會犧牲人民與工作者權益，賴總統上任後承諾推動社安網與社會住宅政策，如今社會住宅政策承諾跳票，無障礙住宅保障受損，直接影響身障者居住權與在社區生活的權利。

障權會發聲明重申，國家憐憫不應合理化奪走身心障礙者生命行為，特赦雖回應照顧者困境，卻未能對逝去障礙者生命給予基本的尊重與權利保障，雖認同政府承諾將長照視為重要人權議題並精進長照3.0政策，但必須再次呼籲政府，應立刻以積極行動補足照顧資源缺口，而非以特赦作為系統失靈的最後解方，將持續監督政府，切實履行對障礙者人權各項承諾。

林君潔痛批，人民不需要卸責、無誠信的總統，呼籲賴總統與團隊兌現承諾，正視長照、社會住宅與社區支持服務體系結構性破口，停止藉由特赦轉移焦點，以家體、有效政策與制度改革，回應民眾權利。

長照悲歌反應國家未能履行制度責任。林君潔說，賴總統多項承諾跳票，讓現行公共照顧、社區支持服務制度保障殘破不堪，障礙者與家人困境日益嚴重，政府長照改革淪為口號，摒棄重度障礙者的需求，賴總統卻在過年前將自身責任移轉到個案特赦，不僅是對身障者生命權無視，更是對於過去因長照殺人死亡的照顧者、被照顧者不公，「對正承受長照壓力的人們難以交代。」