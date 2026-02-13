快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

8旬婦悶死癱瘓兒 障權會籲保障身障者生命權

中央社／ 台北13日電

總統賴清德同意特赦8旬婦悶死癱瘓兒案。障權會今天表示，國家的憐憫不應合理化奪走身障者生命的行為；特赦雖然回應照顧者困境，卻未能對身障者生命給予基本尊重與保障。

8旬老婦照顧癱兒逾50年，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中導致窒息死亡，一審判刑2年6月徒刑，法官並建請總統特赦，理由是這種情況非刑罰可遏止，國家應有更多社會和心理支持。全案已於115年1月16日定讞。

賴總統昨天依「中華民國憲法」第40條及「赦免法」第3條前段規定，批示同意特赦8旬婦林劉龍子，免除發監執行。

台灣障礙者權益促進會今天發布聲明指出，儘管總統府表示特赦是為回應長期照顧重擔下的個案人道處境，並將其視為司法困境的補位機制，但再次嚴正重申，國家的憐憫不應合理化奪走身心障礙者生命的行為。特赦雖然回應了照顧者的困境，卻未能對逝去的身障者生命給予基本的尊重與權利保障。

對於政府承諾將長照視為重要人權議題並精進長照3.0政策，障權會表示認同，但也呼籲政府應立刻以積極行動補足照顧資源缺口，而非以特赦作為系統失靈的最後解方。

障權會憂心，當社會只看見照顧者的悲劇，卻忽略被殺害者的存在，其實是在默默削弱身心障礙者的生命權。如果「照顧太累」可以成為奪走生命的理由，身障者的生存權就會在特赦的呼聲中消逝。

障權會指出，是因照護系統缺口、社會支持貧乏，讓重度身心障礙者的照顧者在孤絕中窒息，才會導致長照殺人的悲劇不斷發生。解決方式不該是特赦，而是建立能讓「照顧者被承接、被照顧者能活下去」的制度。

障權會呼籲政府，應依照身心障礙者權利公約CRPD第10條落實障礙者生命權。當照顧者的悲劇被社會看見與寬慰，身心障礙被害者的生命與尊嚴，也不能就此放下而被遺忘。

障權會指出，政府也應持續檢討長照政策與身心障礙者支持制度，讓每一個障礙家庭不被社區遺漏，盡速補足障礙者近用照顧資源網絡的服務缺口。

障權會表示，司法判決不能只將事件帶往同情照顧者殺人的角度，應充分討論長照服務的系統缺失及被照顧者的權益與尊嚴。

特赦 身障者

延伸閱讀

長照悲歌過年前特赦有這考量 委任律師曝賴總統要做1事避免憾事重演

長照悲歌特赦或減刑 律師：關鍵仍是補全社會安全網

悶死身障兒判2年半獲特赦…8旬婦：感謝總統 小孩可以放心了

老婦殺子特赦案有3大決策關鍵 賴總統：彰顯政府對司法困境的補位機制

相關新聞

長照悲歌過年前特赦有這考量 委任律師曝賴總統要做1事避免憾事重演

高齡八旬的林劉龍子因悶死照護逾50年的重殘兒，判刑2年6月，包括承審法官等人建請總統特赦。賴清德總統昨批示同意特赦林劉龍...

【總編開箱】賴總統特赦一位老母親之後，如何阻止下一個長照悲歌？

賴清德總統於任內行使首次特赦權，對象是一位照顧身障兒子長達50載、最終因身心不堪負荷而殺子的八旬老婦。這起案件在法律判決之初便讓大眾揪心，總統的特赦不僅是對個案的寬宥，也顯示對這樁人倫悲歌展現國家高度的人道關懷。在法理情的掙扎中，執政者以權力選擇了慈悲，但在這份寬容背後，我們必須嚴肅發問：如果社會安全網依然有許多破洞，下一個「被迫成為凶手」的照顧者，光靠特赦救得了嗎？

長照悲歌特赦或減刑 律師：關鍵仍是補全社會安全網

8旬劉婦不堪長年照顧重度身障兒子，摀殺兒子後自首，遭依殺人罪判刑2年6月，昨獲總統特赦，刑法及刑事訴訟法修正與否再掀討論...

老婦內疚自鎖家中 獲特赦簡短感謝後就沉默…

賴清德總統昨天特赦八旬婦人林劉龍子，委任律師杜俊謙表示，林劉龍子得知後，二度說「謝謝」，隨即陷入沉默，她始終認為自己做錯...

新聞眼／人倫悲劇 無法靠特赦解長照困境

八十多歲林劉龍子照顧重殘兒逾五十年後，親手悶死摯子，賴清德總統昨正式發布特赦令。是什麼樣的沉重負擔及壓力，讓一位無私奉獻...

法院建議特赦「國家須幫照顧者度過難關」

總統府昨發布特赦令，賴清德總統同意特赦八十二歲劉姓婦人殺癱瘓兒子人倫悲劇案，免除劉婦發監執行。法院一審判劉婦有期徒刑二年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。