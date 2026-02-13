8旬婦悶死癱瘓兒 障權會籲保障身障者生命權

總統賴清德同意特赦8旬婦悶死癱瘓兒案。障權會今天表示，國家的憐憫不應合理化奪走身障者生命的行為；特赦雖然回應照顧者困境，卻未能對身障者生命給予基本尊重與保障。

8旬老婦照顧癱兒逾50年，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中導致窒息死亡，一審判刑2年6月徒刑，法官並建請總統特赦，理由是這種情況非刑罰可遏止，國家應有更多社會和心理支持。全案已於115年1月16日定讞。

賴總統昨天依「中華民國憲法」第40條及「赦免法」第3條前段規定，批示同意特赦8旬婦林劉龍子，免除發監執行。

台灣障礙者權益促進會今天發布聲明指出，儘管總統府表示特赦是為回應長期照顧重擔下的個案人道處境，並將其視為司法困境的補位機制，但再次嚴正重申，國家的憐憫不應合理化奪走身心障礙者生命的行為。特赦雖然回應了照顧者的困境，卻未能對逝去的身障者生命給予基本的尊重與權利保障。

對於政府承諾將長照視為重要人權議題並精進長照3.0政策，障權會表示認同，但也呼籲政府應立刻以積極行動補足照顧資源缺口，而非以特赦作為系統失靈的最後解方。

障權會憂心，當社會只看見照顧者的悲劇，卻忽略被殺害者的存在，其實是在默默削弱身心障礙者的生命權。如果「照顧太累」可以成為奪走生命的理由，身障者的生存權就會在特赦的呼聲中消逝。

障權會指出，是因照護系統缺口、社會支持貧乏，讓重度身心障礙者的照顧者在孤絕中窒息，才會導致長照殺人的悲劇不斷發生。解決方式不該是特赦，而是建立能讓「照顧者被承接、被照顧者能活下去」的制度。

障權會呼籲政府，應依照身心障礙者權利公約CRPD第10條落實障礙者生命權。當照顧者的悲劇被社會看見與寬慰，身心障礙被害者的生命與尊嚴，也不能就此放下而被遺忘。

障權會指出，政府也應持續檢討長照政策與身心障礙者支持制度，讓每一個障礙家庭不被社區遺漏，盡速補足障礙者近用照顧資源網絡的服務缺口。

障權會表示，司法判決不能只將事件帶往同情照顧者殺人的角度，應充分討論長照服務的系統缺失及被照顧者的權益與尊嚴。