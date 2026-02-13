快訊

長照悲歌過年前特赦有這考量 委任律師曝賴總統要做1事避免憾事重演

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高齡八旬的林劉龍子（左）因悶死照護逾50年的重殘兒，判刑2年6月，總統府副秘書長何志偉曾代表賴清德總統前往家訪。圖／取自何志偉臉書
高齡八旬的林劉龍子因悶死照護逾50年的重殘兒，判刑2年6月，包括承審法官等人建請總統特赦。賴清德總統昨批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。之所以時間點在年節前，林劉龍子的委任律師杜俊謙在臉書透露原因。

賴清德總統昨天批示同意特赦長照悲歌的林劉龍子，引起討論。杜俊謙在臉書臉書「杜律師」發文，本案自二審上訴後，經媒體報導與社會各界高度關注。許多民眾從中看見承擔沉重照顧責任的可憐處境，林女士50多年來獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系尚未能即時承接的縫隙中所生這件令人心碎的家庭悲劇，令人動容。

他說，本案經一審法官、律師書面向總統建請、聲請特赦以及立委、議員、社會大眾們提出建議建請總統考慮赦免林女士入監服刑。總統府副秘書長何志偉在總統府發布新聞稿之前便已至林女士住處探視、關懷其處境，也轉達賴總統的深切關心，當時因考慮司法程序仍在進行，故低調不曾曝光。

賴總統在了解個案狀況之後深感不捨，杜俊謙表示，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式，希望在年節前，讓歷經半世紀照顧重擔的老媽媽，得以安心過年，也提醒社會正視高齡長照悲歌背後的制度責任，政府將持續強化長照支持網絡，避免悲劇重演。

杜俊謙表示，謝謝關心個案的國人同胞、記者朋友和各位前輩先進，特別感謝府方免除林女士的刑責，至為感謝。

