長照悲歌特赦或減刑 律師：關鍵仍是補全社會安全網

8旬劉婦不堪長年照顧重度身障兒子，摀殺兒子後自首，遭依殺人罪判刑2年6月，昨獲總統特赦，刑法及刑事訴訟法修正與否再掀討論。律師認為，長照殺人不存在傳統犯罪中的「利得」因素，且特赦有高度例外性，引起模仿效應風險有限；修法另訂輕刑規範反而可能削弱被照顧者生命權的保障，不可不慎，根本之道仍是補好社會安全網。

新北市新莊一名7旬老翁長期獨力照顧臥病在床的妻子，身心俱疲，去年底將病妻從14樓住家丟下摔死後自首，新北地院考量他自首又屬長照悲劇等，2度減刑依殺人罪輕判2年6月；2018年2月，74歲陳姓婦人不堪長期照顧洗腎30年的丈夫，持榔頭敲擊丈夫頭部致死，士林地院依殺人罪判刑2年8月，二審法官認其自首、家人求情、其犯後深心靈飽受煎熬等，改判2年徒刑、緩刑5年。

由於類似案件行為人多缺乏家庭系統支持、或因智識程度、經濟條件、生活狀況等有所欠缺，若一律須入監服刑，可能不符罪刑相當原則及社會民眾法感情；刑法殺人罪法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，即使被告符合自首規定減刑，再依犯罪情狀顯可憫恕減刑，最低刑度仍為2年6月以上，不符緩刑要件。

法務部2023年曾提出研議修法方向，包含放寬緩刑條件、修正緩起訴要件、針對長照悲歌案件另訂較輕獨立處罰規定，目前仍研議中。相關議題仍有民眾謹慎看待，認為殺人即是剝奪他人生命權，不應形成減刑常態，應著重完善長照政策，避免悲劇發生。

穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥說，長照殺人案被告往往是在長期身心耗竭、孤立無援且極度絕望下犯案，與出於惡意、圖利或報復動機的犯罪型態有本質差異，他們並非為逃避法律制裁而行凶，而是試圖在無盡的困境中試圖終結痛苦。

總統特赦權具有高度例外性，並非常態制度安排，所傳達的訊息較接近國家隊長照困境的回應予補償，並非鼓勵暴力解決問題。免刑不免罪維持了法律評價與社會譴責，未動搖殺人罪的構成要件與法定刑， 只要司法體系持續嚴格認定犯罪並依法量刑，模仿效應的風險應屬有限。

刑法作為最後手段，若為特定情境另設制度化輕刑，勢必設即對生命法益保護程度的價值排序，稍有不慎，可能在象徵層面削弱被照顧者生命權的保障，甚至傳遞錯誤訊息，相較之下，透過既有制度，如減刑、緩刑或由檢察官斟酌個案為適當處分，保留個案化彈性，或許更能避免對生命價值分類評價。

最終唯有完善長照資源、補強社會安全網，才能真正預防悲劇再生，使司法在維護生命價值與理解人性困境之間，維持審慎而清晰的界線。