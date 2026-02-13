聽新聞
法院建議特赦「國家須幫照顧者度過難關」

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

總統府昨發布特赦令，賴清德總統同意特赦八十二歲劉姓婦人殺癱瘓兒子人倫悲劇案，免除劉婦發監執行。法院一審判劉婦有期徒刑二年六月時，即建議特赦，理由是對劉婦的處罰，並非刑罰可以遏止，而是國家必須要對照顧者有更多的社會和心理支持。

殺子案一審二○二五年五月廿七日由法官歐陽儀、趙書郁、蕭淳尹組合議庭宣判，案經上訴台灣高等法院，二○二六年一月十六日撤回上訴後判決確定。

台北地院判決指出，劉婦殺害兒固屬不該，但她終究是在兒子自幼患有極重度身心障礙下，含辛茹苦養育、照料長達五十年後，才因疫情及年老力衰、心力交瘁之故而萌生殺害兒子之念，足見她絕非視他人生命、身體法益如無物之人。

以應報角度而言，劉婦長達五十年時間苦心照料患有極重度身心障礙的兒子成長，對兒子感情至深，可以想見，她在疫情及年老力衰等多重打擊下，對兒痛下殺手，心中的痛苦早足以讓其餘生均活在自責與傷痛中，對她是巨大的懲罰。

判決說，對劉婦執行宣告的二年六月自由刑，以應報的角度，實無必要。然而，奉獻和付出彷彿必須永無止境，終於導致照顧者的身心在年邁及病痛雙重打擊下，再也支持不下去，因而在絕望下，決定對被照顧者痛下殺手，恐怕已不是刑罰有辦法去遏止或處理的情形。

