民團呼籲「學日本建通報與研究制度」

八旬老婦林劉龍子獲得賴清德總統發布特赦令，家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）表示，賴總統特赦為法律責任與人道考量間做出決定，但仍應從制度面改善，避免類似悲劇再發生。衛福部長照司預估，今年失能人口將逾九十一萬人，長照三點○將確保照顧者不再無援。

「沒有任何人可以任何理由剝奪另一個人的生命。」家總秘書長陳景寧說，此次賴總統此次特赦並非為殺人行為開脫，必然已衡酌高齡照顧者的處境與犧牲，做出這個「沉重又兩難」的決定，但仍反映出長照制度支持不足困境。他建議警政署應與衛福部合作，參考日本建立完整通報與研究制度。

陳景寧分析，現行長照三點○雖將支持家庭照顧者納入目標，但資源配置失衡。除了資源是否充足，還須檢視民眾「不知道資源」、「不想用資源」或「資源不好用」三種層次問題，政策不僅要增加服務量能，也須同步進行觀念宣導與制度修正，建立完整家庭照顧者支持機制，同時建立「隨時可喊停」機制，讓國家能及時接手。

穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥說，長照殺人案被告往往是在長期身心耗竭、孤立無援且極度絕望下犯案。

衛福部長照司副司長吳希文說，長照三點○全面強化中重度家庭支持，針對失能第八級每月給付最高逾三萬六一八○元，且家屬可彈性選擇居家或日照中心服務，降低家庭成員的負荷。現行機制要求照管專員到府評估時，須同步使用量表篩檢「家庭照顧者」的心理與體力負荷，若發現處於中高風險狀態，將主動提供喘息服務。