老婦內疚自鎖家中 獲特赦簡短感謝後就沉默…

聯合報／ 記者鄭國樑邱書昱／連線報導

賴清德總統昨天特赦八旬婦人林劉龍子，委任律師杜俊謙表示，林劉龍子得知後，二度說「謝謝」，隨即陷入沉默，她始終認為自己做錯事，內心的悲傷仍在。

婦人的附近鄰居也表示，當時在新冠疫情壓力下釀憾事，老太太曾鎖在家中很長時間，現在已走出來，會跟鄰里正常互動。

總統府昨天發布特赦令後，杜俊謙說，林劉龍子與二個兒子第一時間都收到通知，她對總統特赦覺得寬慰，但始終認為自己做錯事，當初不得已殺子的悲傷仍在，也難以面對外界與媒體，同意由律師轉述其發言。

杜俊謙說，阿嬤得知後向他道謝，他說要感謝的人很多，包含對法官、總統府與社會上關切的人都要說謝謝，阿嬤不擅言詞，簡短說聲「對」，就又陷入沉默，喪子的難過再湧上心頭。

杜俊謙指出，判決二年六個月原本是要入監服刑，在家屬要求下提出上訴，避免很快要入監服刑，也希望上訴能爭取對當事人更有利的審判，進入二審階段時，律師和家人討論後，另外向總統府陳情申請特赦，加上社會關注，府方很重視，還派員訪視林劉龍子家，只是案件還在上訴中，家屬和律師都低調未對外說明。

憂兒無人照顧 出此下策

律師表示，二審階段向總統府陳情，府方曾到林劉龍子家訪視，上次總統特赦是二○二二年四月，迄今已經近四年，獲得特赦的難度很高，但終究克服萬難，也希望政府與社會更關注長照政策，不要再有這類長照悲歌發生。

附近鄰居說，老太太家中有中風丈夫與未同住的兒子，過去沒領取補助，或需要鄰里長介入協助之處，當時在新冠疫情下，老太太也染疫，認為自己無法撐過這次難關，擔心極重度身心障礙的兒子無人照顧，才會出此下策。

地方人士說，案件發生後，老太太心情比較難過，很長一段時間鎖在家中沒有出門，但後來走了出來，她會和社區其他長者聊天，如今也會固定外出散步，近期社區發放春聯，她也現身領取。

